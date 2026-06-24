1981年にニチブツがリリースしたシューティングゲーム
ニチブツの『ムーンシャトル』がSwitch 2／PS5／XSX|S／PC向け「アーケードアーカイブス2」で6月25日に配信！
ハムスターは6月24日、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC［Windows（Xbox Play Anywhere対応）］向けに『アーケードアーカイブス2 ムーンシャトル』を、同社が運営する「アーケードアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして配信すると発表。配信日は2026年6月25日、価格は1100円だ。
なお、現在配信中のNintendo SwitchまたはPlayStation 4向けの『アーケードアーカイブス ムーンシャトル』をすでに購入済みの場合は、それぞれ同じアカウントを利用することで、Nintendo Switch 2またはPlayStation 5向けの『アーケードアーカイブス2 ムーンシャトル』を330円にて購入できる所有者割引を利用可能。
『ムーンシャトル』は、1981年にニチブツから発売されたシューティングゲーム。メテオ群を破壊したり、かいくぐってゴールに向かうステージや、敵を波動砲で倒すステージを交互に楽しめる。
『アーケードアーカイブス2 ムーンシャトル』では、新しくなったユーザーインタフェースをはじめ、詳細なボタン配置の変更や連射設定、「オリジナルモード」において利用できる複数のセーブデータを作成する機能や、直前の操作をやりなおすことができる「巻き戻し」機能など、当時のタイトルをあらためて遊ぶのに便利な機能を搭載。
また、オンラインランキングで世界中のプレイヤーとスコアを競いあうことができる「ハイスコアモード」「タイムアタックモード」「キャラバンモード」を実装している。
■『ムーンシャトル』アーケードアーカイブス公式グッズ販売中！
Amazonが提供するオンデマンド・プリントサービス「Amazon Merch on Demand」（アマゾン マーチ オン デマンド）にて、『ムーンシャトル』のTシャツ、長袖Tシャツ、トレーナーをアーケードアーカイブスの公式グッズとして販売中。お気に入りの商品を見つけて、日常から特別なイベントまで、さまざまなシーンで楽しもう。
▼アーケードアーカイブス公式グッズ情報
https://www.arcadearchives.com/topics/category/goods/
■公式番組「アーケードアーカイバー」も毎週生配信中！
「アーケードアーカイブス」配信日の夜19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeにて生配信している。ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、コンテンツ盛りだくさんの生番組となっているので、お見逃しなく。
▼YouTubeのハムスターのチャンネル
https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation
▼第604回 アーケードアーカイバー
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス2 ムーンシャトル
ジャンル：シューティングゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC［Windows（Xbox Play Anywhere対応）］
配信日：2026年6月25日
価格：1100円
プレイ人数：1～2人
※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス ムーンシャトル』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 ムーンシャトル』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。
©HAMSTER Corporation
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