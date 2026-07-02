Amazonセール情報大紹介！ 第1979回
Google TV・Wチューナー搭載。山善の50V型4Kテレビがタイムセールで54,900円
2026年07月02日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】山善 50V型4Kテレビ「QRK-50W4KST」をチェック！
山善の50V型4Kテレビ「QRK-50W4KST」がAmazonタイムセール対象。参考価格63,454円のところ、13％オフの54,900円で販売中。
山善の「QRK-50W4KST」は、この価格ながらGoogle TVやWチューナー、Dolby Vision、Dolby Atmosを備えた50V型4Kテレビ。ネット動画への対応に加え、地上波放送や裏番組録画にも対応する。Google TV搭載の50V型4Kテレビを探しているなら、チェックしておきたい。
①Google TV・Wチューナー
Google TVを搭載し、NetflixやYouTube、Prime Videoなどの動画配信サービスに対応。さらに地上・BS・110度CSのWチューナーを備え、視聴中の裏番組録画にも対応する。音声入力対応リモコンやGoogleアシスタントも利用できる。
②Dolby Vision対応4K
4K（3840×2160）解像度に対応し、Dolby Visionを搭載。フルハイビジョンの4倍の画素数による高精細な映像に加え、明るさやコントラスト、色彩を最適化。50V型の大画面で映画やゲーム、スポーツなどのコンテンツを楽しめる。
③豊富な接続端子
Dolby Atmosに対応するほか、Bluetooth 5.1を備える。HDMI×3やUSB2.0×2を搭載し、レコーダーやゲーム機、外付けHDDなどさまざまな機器を接続可能。外付けHDDを利用した録画にも対応する。
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