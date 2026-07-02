約166gの軽量スマホ。AQUOS sense9が4万円台に値下がり

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【Amazonで割引中】シャープ スマートフォン「AQUOS sense9」をチェック！

シャープのスマートフォン「AQUOS sense9」がAmazonで割引対象。参考価格59,400円のところ、20％オフの47,300円で販売中。

スマートフォンは毎日持ち歩くものだから、軽けりゃ軽い方がイイ。「AQUOS sense9」は約166gの軽量設計に加え、5,000mAhのバッテリーや5,030万画素デュアルカメラを備える。持ちやすさも重視してスマートフォンを選びたい人は、一度チェックしておきたい。

①約166gの軽量設計と5,000mAhバッテリー

約166gの軽量設計に加え、5,000mAhバッテリーで2日間使用可能。本体はアルミボディを採用し、防水・防塵対応、MIL規格16項目準拠の高耐久設計となっている。

②約2.5cmの接写にも対応する5,030万画素デュアルカメラ

5,030万画素デュアルカメラを搭載。標準カメラは全画素を使用した像面位相差オートフォーカスに対応し、1/1.55インチの大型センサーを採用。広角カメラは約2.5cmまでの接写撮影にも対応する。

③屋外でも見やすいPro IGZO OLEDディスプレイ

Pro IGZO OLEDディスプレイを採用し、最大240Hz駆動に対応。明るい場所では日差しに負けず、暗い場所では黒つぶれしにくい高輝度ディスプレイで、表示解像度は1080×2340となる。