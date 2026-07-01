Amazonセール情報大紹介！ 第1977回
Snapdragon 8s Gen 4搭載の13型タブレット、Lenovo「Idea Tab Pro」が7万円台
2026年07月01日 20時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Lenovo 13型タブレット「Idea Tab Pro（ZAHD0832JP）」をチェック！
Lenovoの13型タブレット「Idea Tab Pro（ZAHD0832JP）」がAmazonタイムセール対象。参考価格99,000円のところ、28％オフの71,700円で販売中。
2026年は13型クラスのAndroidタブレットにも新モデルが登場し、選択肢が広がってきた。Lenovoの「Idea Tab Pro」は、Snapdragon 8s Gen 4を搭載した13型モデル。大画面のAndroidタブレットを検討しているなら、チェックしておきたい1台だ。
①Snapdragon 8s Gen 4を搭載した13型モデル
Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4（8コア・最大3.2GHz）に、8GB LPDDR5Xメモリと256GBストレージを組み合わせた構成。13型ディスプレイを採用し、Android 16を搭載したモデルで、Amazon.co.jp限定モデルではクラウドグレーを採用している。
②13型・3504×2190ドットの高解像度ディスプレイ
13型ワイドパネルは3504×2190ドット表示と10点マルチタッチに対応。USB 3.2 Type-CポートはDisplayPort出力に対応するほか、ワイヤレスディスプレイ機能「Miracast」にも対応し、スマートコネクタも備えている。
③JBLスピーカー4基とLenovo Tab Pen Plusが付属
Dolby Atmos対応のJBLスピーカー4基を備え、Lenovo Tab Pen Plusを同梱。microSDカードは最大2TBまで対応し、Bluetooth 6.0やWi-Fi 7にも対応する。
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