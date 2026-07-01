Amazonセール情報大紹介！ 第1976回
超軽量カーボン骨で約84g。KIZAWA折りたたみ傘が25％オフの2,639円
2026年07月01日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】KIZAWA「カーボン折りたたみ傘」をチェック！
KIZAWAの「カーボン折りたたみ傘」がAmazonタイムセール対象。参考価格3,499円のところ、25％オフの2,639円で販売中。
折りたたみ傘は、使う時間より持ち歩く時間の方が長いことも多い。だからこそ、選ぶなら携帯しやすさにも目を向けたい。KIZAWAの折りたたみ傘は、カーボンファイバーを使用し、50cmモデルで約84gの軽さが特徴。365日持ち歩く常備傘を探しているならチェックしたい。
①約84gだから毎日持ち歩きやすい
カーボンファイバーを使用し、親骨50cmモデルで約84g。収納時は長さ約21.5cm、直径約3cmのコンパクトサイズで、365日持ち歩く常備傘として展開。通勤や通学など、毎日の持ち歩きを考えたモデルだ。
②水切れしやすい超撥水加工
100％ナイロン生地に超撥水加工を施し、高密度に織り上げることで水滴を弾きやすい仕様。傘を閉じた後は軽く振るだけで水気が飛びやすく、カバンにも気楽にしまうことができる。
③使い方に合わせて選べる3サイズ
親骨50cm・55cm・60cmの3サイズを用意し、重さは約84g・約106g・約126g。60cmモデルには反射素材を使用したストラップを備え、全サイズでネイルガードを採用するなど、細部にも配慮している。
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