レアな16型タッチノートが13万円台。Core Ultra 5搭載「HP OmniBook 5 16-af」が15％オフ

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【Amazonで割引中】HP 16型ノートPC「OmniBook 5 16-af（BF8H8PA-AAAA）」をチェック！

HPの16型ノートPC「OmniBook 5 16-af（BF8H8PA-AAAA）」がAmazonで割引対象。参考価格159,800円のところ、15％オフの136,400円で販売中。

16型ノートPCは選択肢が多いが、タッチ対応まで条件に加えると、候補はぐっと絞られてくる。そんな中で目を引くのが、HPの「OmniBook 5 16-af」。16型のIPSタッチディスプレイとCore Ultra 5を備え、大画面ノートを比較しているなら注目したいモデルだ。

①16型の大画面をタッチ操作

16型のWUXGA（1920×1200ドット）IPSタッチディスプレイを採用。縦横比16:10に対応し、300nitの明るさや最大1677万色表示を備える。

②Core Ultra 5と16GBメモリを搭載

インテル Core Ultra 5 プロセッサー225Uに加え、16GB LPDDR5xメモリと512GB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSDを搭載。Windows 11 Homeを採用し、Copilotキーも搭載する。

③テンキー付きキーボードを採用

バックライト付きの日本語キーボードはテンキーを備えたフルサイズ仕様。最大19時間のバッテリー駆動に対応し、Wi-Fi 6EやBluetooth 5.3も利用できる。

製品スペック

【CPU】インテル Core Ultra 5 225U

【メモリ】16GB LPDDR5x

【ストレージ】512GB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD

【ディスプレー】16.0型 WUXGA（1920×1200）IPSタッチ（16:10）

【OS】Windows 11 Home／Copilotキー搭載