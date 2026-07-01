Amazonセール情報大紹介！ 第1973回
レアな16型タッチノートが13万円台。Core Ultra 5搭載「HP OmniBook 5 16-af」が15％オフ
2026年07月01日 15時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】HP 16型ノートPC「OmniBook 5 16-af（BF8H8PA-AAAA）」をチェック！
HPの16型ノートPC「OmniBook 5 16-af（BF8H8PA-AAAA）」がAmazonで割引対象。参考価格159,800円のところ、15％オフの136,400円で販売中。
16型ノートPCは選択肢が多いが、タッチ対応まで条件に加えると、候補はぐっと絞られてくる。そんな中で目を引くのが、HPの「OmniBook 5 16-af」。16型のIPSタッチディスプレイとCore Ultra 5を備え、大画面ノートを比較しているなら注目したいモデルだ。
①16型の大画面をタッチ操作
16型のWUXGA（1920×1200ドット）IPSタッチディスプレイを採用。縦横比16:10に対応し、300nitの明るさや最大1677万色表示を備える。
②Core Ultra 5と16GBメモリを搭載
インテル Core Ultra 5 プロセッサー225Uに加え、16GB LPDDR5xメモリと512GB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSDを搭載。Windows 11 Homeを採用し、Copilotキーも搭載する。
③テンキー付きキーボードを採用
バックライト付きの日本語キーボードはテンキーを備えたフルサイズ仕様。最大19時間のバッテリー駆動に対応し、Wi-Fi 6EやBluetooth 5.3も利用できる。
製品スペック
【CPU】インテル Core Ultra 5 225U
【メモリ】16GB LPDDR5x
【ストレージ】512GB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD
【ディスプレー】16.0型 WUXGA（1920×1200）IPSタッチ（16:10）
【OS】Windows 11 Home／Copilotキー搭載
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