フリューは6月30日、PlayStation 5／Nintendo Switch 2／PC（Steam）用ソフト『アノマリス／ANOMALITH』について、メインテーマを使用したストーリートレーラーを公開。ゲームの発売日は2026年10月29日予定、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8580円だ。そのほかのエディションも用意されているので、下記を確認してほしい。

本映像ではコンポーザー・北村友香さんによるメインテーマ曲「ANOMALITH」を初披露。物語の断片が連なり、少女たちの運命と“異常”に侵された世界の輪郭が浮かび上がるトレーラーとなっているので、お見逃しなく。

日本語版の視聴はこちら！

https://www.youtube.com/watch?v=eFX_QHZdPB0

英語版の視聴はこちら！

https://www.youtube.com/watch?v=kkV-Qe3duFg

■キャスト陣のサイン色紙プレゼントキャンペーン開催中！

公式Xにて、ストーリートレーラーにも登場するメインキャスト陣の直筆サイン色紙が抽選で当たるキャンペーンを開催中。応募期間は7月5日23時59分まで。

▼キャンペーンの参加はこちら！

https://x.com/AnomalyZCO/status/2070824474102939872?s=20

【ゲーム情報】

タイトル：アノマリス／ANOMALITH

ジャンル：異常探索アクションアドベンチャー

販売：フリュー

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／PC（Steam）

発売日：2026年10月29日予定

価格：

通常版：8580円（パッケージ版／ダウンロード版）

数量限定 危険区画対策室BOX：1万2100円（パッケージ版）

デジタルデラックスエディション：1万2100円（ダウンロード版）

プレイ人数：1人

CERO：C（15才以上対象）

© FURYU CORPORATION

※ 『アノマリス／ANOMALITH』はフリュー株式会社の商標または登録商標です。

※ “プレイステーションファミリーマーク”、“PlayStation”、“PS5ロゴ”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※ Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※ ©2026 Valve Corporation. Steam および Steam ロゴは、米国およびまたはその他の国のValve Corporation の商標およびまたは登録商標です。

※ その他記載されている会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。