フリューは7月3日、PlayStation 5／Nintendo Switch 2／PC（Steam）向けの新作ゲーム『クライムライト／CRYMELIGHT』について、本日17時にウィッシュリスト登録数5万人突破を記念し、PC（Steam）版デラックスエディションの発売決定をはじめ、イントロダクショントレーラーの公開、公式サイトのキャラクターボイスの公開にあわせたXキャンペーン開催など、複数の新情報を公開した。

ゲームの発売日は、2026年11月5日。価格は、パッケージ版の通常版が4378円／ダウンロード版のスタンダードエディションが3278円だ。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

■イントロダクショントレーラーを初公開！

懺悔するほど強くなる、罪と向きあうローグライクアクション『クライムライト／CRYMELIGHT』のイントロダクショントレーラーを公開。

本映像はナレーション付きで構成されており、本作の世界観をより深く味わえる内容になっている。自らの“罪”とトランプを駆使して戦う本作ならではの戦略性の高いアクションバトルや、主要キャラクターたちを一挙に紹介。

死者の魂が囚われる牢獄〈ワンダーランド〉を舞台に、記憶を失った少女・アリスを待ち受けるのは救いか、それとも罰か――。本作の重厚な物語の断片を、ぜひ映像でチェックしよう。

▼視聴はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=hsdQzr4AULE

■ウィッシュリスト5万人突破記念！ PC（Steam）版デラックスエディション発売決定

多くのユーザーの支援により、ウィッシュリスト登録数が5万件を突破！ それを記念して、PC（Steam）版では新たにデラックスエディションを発売することが決定した。

本エディションだけの特典として、削除氏が手がけた全30曲のBGMを収録したコンプリートサウンドトラックが同梱される。なお、そのほかの収録内容はPlayStation 5版およびNintendo Switch 2版のデラックスエディションと同様となる。ぜひチェックしてみよう。

▼PC（Steam）版「デラックスエディション」の収録内容

●コンプリートサウンドトラック（全30曲）【本バンドル限定】

●クライムライト／CRYMELIGHT - DLC6種セット

・武器「アクアマリンの想い」

・武器「E.V.E」

・アイテムセット「アフタヌーンティー」

・アクセサリー「チェシャの罪」

・アクセサリー「マッドの罪」

・アクセサリー「マーチの罪」

●クライムライト／CRYMELIGHT - アート・サウンドアプリ

・デジタルアートブック「招待者たちの回想録」（80ページ）

・デジタルスペシャルアルバム

1.スペシャルサウンドトラック（全11曲）

2.スペシャルボイスドラマ（全3トラック）

▼Steamページ

https://store.steampowered.com/app/3891160/CRYMELIGHT/

■公式サイトのキャラクターページを更新！ キャスト陣の“懺悔”が聴けるボイスインタビューも掲載

公式サイトのキャラクターページにて、キャラクターボイスや新コンテンツを追加。キャラクターたちの魅力をより深く体感できる内容となっている。

①キャラクターのサンプルボイス公開

各キャラクターの個性や特徴が伝わるサンプルボイスを公開。

②キャスト陣のボイスインタビュー公開

キャスト陣が「懺悔したい告白」を語った、ここでしか聞けない特別なボイスコンテンツを楽しめる。

③キャラクターの“罪”に触れるボタンを追加

“罪”に触れると、キャラクターたちに異変が……！ ぜひキミ自身の目で確かめよう。

■“あなたの罪は？”公式Xにて懺悔キャンペーンを開催！

「あなたの罪はなんですか？」。本作のテーマになぞらえ、罪を告白し懺悔する参加型キャンペーンを公式Xで開催中。本企画に先駆けて、公式サイトでは本作に出演するキャスト陣にも、それぞれの“罪”を懺悔してもらっている。

そして今度は、あなた自身の番。胸の内にある想いを言葉にし、あなたの“罪”に意味を与えてみてはいかがだろうか？

【キャンぺーン概要】

参加方法：

①公式Xをフォロー

②対象ポストを引用リポストのうえ、ハッシュタグ（#懺悔キャンペーン）をつけて、懺悔したい罪を告白。

※罪の大小は選考に影響しません

※法に触れる罪の告白は選考対象外となります

開催期間：2026年7月10日23時59分まで

景品：

キング賞：オリジナルグッズセット……5名

クイーン賞：選べるゲームギフトカード（5000円分）……5名

【ゲーム情報】

タイトル：クライムライト／CRYMELIGHT

ジャンル：懺悔して強くなるローグライクアクション

販売：フリュー

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2 ／PC（Steam）

発売日：2026年11月5日予定

価格：

【パッケージ版】

通常版：4378円

ティーパーティBOX：1万978円

【ダウンロード版】

スタンダードエディション：3278円

デラックスエディション：6578円

デラックスエディション［PC（Steam）版のみ］：6900円

CERO：審査予定