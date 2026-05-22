フリューは5月22日、世界中の魅力的なゲームを紹介する配信イベント「Six One Indie Showcase」にて、PlayStation 5／Nintendo Switch 2／PC（Steam）用の完全新作オリジナルゲームソフト『アノマリス／ANOMALITH』を初公開するとともに、発売日を発表。

発売日は2026年10月29日、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8580円だ。そのほかのエディションも用意されているので、後述のゲーム情報を確認してほしい。

また、本日5月22日より、PlayStation 5／Nintendo Switch 2用パッケージ版およびダウンロード版の予約も受付開始している。

なお、「遺失物統轄機構」とコラボした予約購入特典や、フリューゲームタイトルとのコラボDLCが無料でもらえるキャンペーン実施のほか、キャスト出演によるウェブ配信特番の公開も予定している。

形（いのち）ある限り生き続ける。

『アノマリス／ANOMALITH』は、昭和レトロの雰囲気が漂う日本を舞台に、突如発生したリミナルスペースを思わせる特殊空間「異界」を調査・探索するサバイバルTPS（サードパーソン・シューティング）ゲーム。

異界に飲み込まれ行方不明となった友人を探すため、そして自身に芽生えた特異な力の謎を解き明かすべく、少女は異形うごめく世界へ足を踏み入れていく。

バトルでは、戦闘スタイルにあわせて自在にカスタマイズ可能な銃器によるガンアクションと、攻防一体の特異な力「異形化スキル」を駆使し、さまざまな特性を持つ敵を殲滅する。

さらに、異界の深部へ迫るなかで異常現象や異物にまつわる調査報告書を収集したり、サイドミッションを通して登場人物たちの背景や関係性に触れたりと、戦闘だけではない探索の楽しさも味わえる。

異常現象ホラーとサバイバルTPSのスリルを軸に、変異しゆく力と向きあいながら過酷な世界を生き抜く少女の姿を描く、同社の完全新作タイトルとして鋭意制作中。今後の続報も期待しよう。

▼アナウンストレーラー

https://youtu.be/uKRxTH0L--w

■ストーリー

昭和██年。日本。

前触れもなく発生する特殊空間「異界」。

17歳の少女「水無月 玲緒奈（ミナヅキ レオナ）」は、

異界で行方不明となった友人を見つけるため、

政府が設立した「危険区画対策室」の調査要員となる。

初の調査任務で、多くの調査要員が犠牲となる中、

特異な力が彼女に現れる。

生き残った彼女は、異界の深淵へと足を踏み入れていく。

消えた友人の行方、異界の発生原因、特異な力の謎。

それらすべてが明かされるとき、彼女が目にするものとは――――。

■キャラクター紹介

水無月 玲緒奈 - Reona Minazuki

（CV：上田 瞳さん）

本作の主人公であり、危険区画対策室の調査要員。劣悪な家庭環境を抜け出し、路上生活を送っていた中で「華藤 有沙」と出会う。生まれも育ちも異なるが、不思議と波長があい、玲緒奈にとって唯一無二の友となった。

ある時、2人はデパートを訪れると異界化現象に巻き込まれ、離ればなれとなる。玲緒奈は「██」によって異界から生還した後、有沙を探すべく危険区画対策室の調査要員となり、自ら異界へ足を踏み入れる。

華藤 有沙 - Arisa Kato

（CV：春瀬 なつみさん）

玲緒奈の親友。名門校の生徒で、玲緒奈とは真逆の人生を行く人物だが、互いに居心地が良い相手であり、よく2人で遊びに行っていた。玲緒奈と一緒に訪れたデパートが異界化し、その後の消息は不明となっている。

紅田 唯我 - Yuiga Koda

（CV：杉山 里穂さん）

危険区画対策室の通信オペレーター。調査要員としての初任務で負傷し、前線から離れる。オペレーターとしての実力は確かであり、玲緒奈の良き相棒として、的確にサポートをこなす。

須藤 京香 - Kyoka Sudo

（CV：渡部 恵子さん）

危険区画対策室の創設者にして室長。常に冷静沈着な合理性の塊といえる人物。使い捨ての調査要員から室長になるほどの実力者。調査要員になる以前、異界で長期間彷徨った末に、自力で出口にたどり着き、生還した過去を持つ。

伏見 伊万里 - Imari Fushimi

（CV：若山 詩音さん）

危険区画対策室の主任研究員。異界で手に入る異物を使った研究や装備開発を担当する。おっとりして、のほほんとした性格だが、身体に悪影響があることを承知のうえで、異物の研究を楽しむ狂気的な面を持つ。

日比谷 めい - May Hibiya

（CV：久保田 ひかりさん）

危険区画対策室・警備部門の主任。元は幾多の異界調査をこなしてきたエリートであり、現在は異界に関する機密事項や異物の保管・警備を統轄している。

森 楓 - Kaede Mori

（CV：藤原 夏海さん）

玲緒奈が異界調査中に出会った謎の人物。

少女 - Girl

（CV：？？？）

玲緒奈と有沙が巻き込まれた異界化したデパートで一時的に行動をともにしていた少女。アノマリーによって両親を目の前で殺されたショックから、しゃべることができなくなっている。