Amazonセール情報大紹介！ 第1975回
22畳対応で14,280円。360°吸引のブルーエア空気清浄機が43％オフ
2026年07月01日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ブルーエア 空気清浄機「Blue Max 3250i」をチェック！
ブルーエアの空気清浄機「Blue Max 3250i」がAmazonタイムセール対象。参考価格24,970円のところ、43％オフの14,280円で販売中。
空気清浄機を比較するときは、対応畳数だけでなく、集じん方式や運転機能も見ておきたいところ。ブルーエアの「Blue Max 3250i」は、22畳対応に加え、360°吸引や空気質センサー、オートモードを備えたモデル。リビング向けの空気清浄機を探しているなら、一度チェックしておきたい。
①360°から空気を取り込む吸引設計
本体下部から360°全方向へ空気を取り込む設計を採用。HEPASilentテクノロジーにより、0.1μmまでの有害物質を99.97％除去するという。適用床面積は22畳まで対応する。
②空気の状態に合わせて自動運転
PM2.5空気質センサーを備え、空気の状態に合わせて風量を自動調整するオートモードを搭載。本体のLED表示に加え、Blueairアプリからも現在の空気の状態を確認できる。
③静音性と手入れのしやすさを両立
ノイズシールドを採用し、運転音は18～46dB。フィルター交換は最大約9カ月が目安で、交換時期は本体のランプで知らせる。プレフィルターは取り外して水洗いでき、5色のカラーから付け替えにも対応する。
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