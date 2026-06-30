TOP24入賞者はニューヨークで開催される世界大会へ招待！
『ソニックレーシング クロスワールド』初の世界大会開催！本日より予選となる「レジェンドコンペ ラウンド6」が開幕
セガは6月30日、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store）で発売中の『ソニックレーシング クロスワールド』について、本作初となる世界大会「ワールドチャンピオンシップ2026」のゲーム内大会予選を兼ねた公式イベント「レジェンドコンペ ラウンド6」を開催。
本大会は、世界中から集結した上位24名のトッププレイヤーが、決勝の舞台で世界最強の座をかけて競いあうeスポーツイベントとなる。
本日より開始した予選イベントのワールドランキング上位24名に入賞したファイナリストは、2026年10月にアメリカ・ニューヨークで開催される世界大会決勝へ招待される。また、イベント期間中は1レース以上参加するだけで特別な限定ステッカーがもらえる参加報酬や、到達したグレードに応じた豪華報酬も多数用意している。
予選イベントの開催期間は、2026年7月20日8時59分（JST)まで。世界中のプレイヤーとスピードを競い、ニューヨークへの切符をつかみ取ろう。
▼世界大会公式サイト
https://www.sega.com/ja/sonic-racing-crossworlds-world-championship-2026
※2026年6月以降のフェスタ報酬ガジェット（例：スピンダッシュキット）は、世界大会予選および世界大会決勝では使用できません。
※世界大会決勝への招待は、世界大会公式サイトからの「WEBエントリー」がお済みの方が対象となります。大会ルール、参加方法、注意事項などの詳細は、世界大会公式サイトをご確認ください。
※本イベントは、前回の「ラウンド5」終了時のグレードに応じて開始時のグレードが決定します。また、今回の最終グレードに応じて、次回「ラウンド7」開始時のグレードが決定します。
※日時はすべて変更される可能性があります。
※本大会（レジェンドコンペ ラウンド6）へは、レジェンドランクのプレイヤーに限らず、どなたでもご参加いただけます。
■「レジェンドコンペ ラウンド6」イベント報酬
レートを上げて、指定のグレードに到達、またはランキングに入賞することで以下の報酬を獲得できる。
・参加報酬（1レース以上参加で獲得）
ステッカー「クラシックソニック」
ステッカー「世界大会2026 ロゴ(白)」
ステッカー「世界大会2026 ロゴ(黒)」
称号「ラウンド6 ブロンズレーサー」
ドンパチケット × 400
※「ドンパチケット」はラウンド終了後に最高到達グレードに応じて配布されます。
・グレード報酬（指定レート到達で獲得）
シルバーグレード（レート: 1550）到達：
称号「ラウンド6 シルバーレーサー」／ドンパチケット × 600
ゴールドグレード（レート: 1650）到達：
称号「ラウンド6 ゴールドレーサー」／ドンパチケット × 800
プラチナグレード（レート: 1750）到達：
称号「ラウンド6 プラチナレーサー」／ドンパチケット × 1000
エメラルドグレード（レート: 1850）到達：
称号「ラウンド6 エメラルドレーサー」／ドンパチケット × 1000
・ランキング報酬（イベント終了後の最終結果に応じて獲得）
ワールドランキング100位入賞：称号「TOP100」
ワールドランキング10位入賞：称号「TOP10」
※「称号」は各グレード到達時に獲得できます。
※「ドンパチケット」はラウンド終了後に最高到達グレードに応じて配布されます。
※「ランキング報酬」および「参加報酬のステッカー」はイベント終了後にランキング結果に応じて獲得できます。
■ 限定ステッカーを手に入れよう！ 「Twitch Drops」キャンペーン開催
世界大会予選に挑戦するストリーマーのTwitch配信を視聴して、ゲーム内で使える限定ステッカーがもらえる「Twitch Drops」キャンペーンを本日より同時開催。Twitch Drops開催期間は、2026年7月20日8時59分（JST）まで。
・視聴報酬内容
対象のライブ配信の累計視聴時間に応じて、最大8枚のステッカーを受け取り可能。
※合計5時間以上視聴された方は、8枚のステッカーをすべて受け取り可能です
※キャンペーン期間中にゲームにログインしなければ、視聴条件を満たしていても報酬を受け取れない場合があります。
・Twitch Drops 参加・受取方法
アカウントの連携手順や報酬の受け取り方法などの詳細は、世界大会公式サイトを確認のこと。
【ゲーム情報】
タイトル：ソニックレーシング クロスワールド
ジャンル：レーシング
販売：セガ
プラットフォーム：
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store）
発売日：
PS5／PS4／Switch／XSX|S／Xbox One：発売中（2025年9月25日）
PC：配信中（2025年9月26日）
価格：
■通常版
PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PC：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）
Switch：6990円（パッケージ版／ダウンロード版）
■デジタルデラックスエディション
PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PC：8990円（ダウンロード版）
Switch：7990円（ダウンロード版）
プレイ人数：1～4人（オンライン時：最大12人）
CERO：A（全年齢対象）
※Nintendo Switch版では、ローカルプレイは最大8人でお楽しみいただけます。
※「ワールドマッチ」ではオンラインプレイのみ、「グランプリ」「レースパーク」ではローカルプレイ、オンラインプレイどちらでも遊ぶことができます。
※Nintendo Switch版をお持ちの方には有料アップグレードオプションが提供される予定です。
タイトル：ソニックレーシング クロスワールド Nintendo Switch 2 Edition
ジャンル：レーシング
配信：セガ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：
ダウンロード版：配信中（2025年12月4日）
パッケージ版：発売中（2026年4月10日）
価格：
通常版：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）
アップグレードパス：1000円（ダウンロード版）
プレイ人数：1～4人（オンライン時：最大12人）
CERO：A（全年齢対象）
※Nintendo Switch 2 Editionとシーズンパスをお得にお買い求めになりたい場合は、Nintendo Switch版『ソニックレーシング クロスワールド デジタルデラックスエディション』（ゲーム本編とシーズンパスのセット商品）と、Nintendo Switch 2版へのアップグレードパスをご購入ください。
※Nintendo SwitchでNintendo Switch 2 Editionをプレイする場合は、Nintendo Switch版に準拠した機能や性能となります。
※Nintendo Switch版からNintendo Switch 2 Editionへのセーブデータ引き継ぎが可能です。
※Nintendo Switch版では、ローカルプレイ（ワイヤレスプレイ）は最大8人でお楽しみいただけます。
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