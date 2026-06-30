セガは6月30日、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store）で発売中の『ソニックレーシング クロスワールド』について、本作初となる世界大会「ワールドチャンピオンシップ2026」のゲーム内大会予選を兼ねた公式イベント「レジェンドコンペ ラウンド6」を開催。

本大会は、世界中から集結した上位24名のトッププレイヤーが、決勝の舞台で世界最強の座をかけて競いあうeスポーツイベントとなる。

本日より開始した予選イベントのワールドランキング上位24名に入賞したファイナリストは、2026年10月にアメリカ・ニューヨークで開催される世界大会決勝へ招待される。また、イベント期間中は1レース以上参加するだけで特別な限定ステッカーがもらえる参加報酬や、到達したグレードに応じた豪華報酬も多数用意している。

予選イベントの開催期間は、2026年7月20日8時59分（JST)まで。世界中のプレイヤーとスピードを競い、ニューヨークへの切符をつかみ取ろう。

▼世界大会公式サイト

https://www.sega.com/ja/sonic-racing-crossworlds-world-championship-2026

※2026年6月以降のフェスタ報酬ガジェット（例：スピンダッシュキット）は、世界大会予選および世界大会決勝では使用できません。

※世界大会決勝への招待は、世界大会公式サイトからの「WEBエントリー」がお済みの方が対象となります。大会ルール、参加方法、注意事項などの詳細は、世界大会公式サイトをご確認ください。

※本イベントは、前回の「ラウンド5」終了時のグレードに応じて開始時のグレードが決定します。また、今回の最終グレードに応じて、次回「ラウンド7」開始時のグレードが決定します。

※日時はすべて変更される可能性があります。

※本大会（レジェンドコンペ ラウンド6）へは、レジェンドランクのプレイヤーに限らず、どなたでもご参加いただけます。

■「レジェンドコンペ ラウンド6」イベント報酬

レートを上げて、指定のグレードに到達、またはランキングに入賞することで以下の報酬を獲得できる。

・参加報酬（1レース以上参加で獲得）

ステッカー「クラシックソニック」

ステッカー「世界大会2026 ロゴ(白)」

ステッカー「世界大会2026 ロゴ(黒)」

称号「ラウンド6 ブロンズレーサー」

ドンパチケット × 400

※「ドンパチケット」はラウンド終了後に最高到達グレードに応じて配布されます。

・グレード報酬（指定レート到達で獲得）

シルバーグレード（レート: 1550）到達：

称号「ラウンド6 シルバーレーサー」／ドンパチケット × 600

ゴールドグレード（レート: 1650）到達：

称号「ラウンド6 ゴールドレーサー」／ドンパチケット × 800

プラチナグレード（レート: 1750）到達：

称号「ラウンド6 プラチナレーサー」／ドンパチケット × 1000

エメラルドグレード（レート: 1850）到達：

称号「ラウンド6 エメラルドレーサー」／ドンパチケット × 1000

・ランキング報酬（イベント終了後の最終結果に応じて獲得）

ワールドランキング100位入賞：称号「TOP100」

ワールドランキング10位入賞：称号「TOP10」

※「称号」は各グレード到達時に獲得できます。

※「ドンパチケット」はラウンド終了後に最高到達グレードに応じて配布されます。

※「ランキング報酬」および「参加報酬のステッカー」はイベント終了後にランキング結果に応じて獲得できます。

■ 限定ステッカーを手に入れよう！ 「Twitch Drops」キャンペーン開催

世界大会予選に挑戦するストリーマーのTwitch配信を視聴して、ゲーム内で使える限定ステッカーがもらえる「Twitch Drops」キャンペーンを本日より同時開催。Twitch Drops開催期間は、2026年7月20日8時59分（JST）まで。

・視聴報酬内容

対象のライブ配信の累計視聴時間に応じて、最大8枚のステッカーを受け取り可能。

※合計5時間以上視聴された方は、8枚のステッカーをすべて受け取り可能です

※キャンペーン期間中にゲームにログインしなければ、視聴条件を満たしていても報酬を受け取れない場合があります。

・Twitch Drops 参加・受取方法

アカウントの連携手順や報酬の受け取り方法などの詳細は、世界大会公式サイトを確認のこと。

【ゲーム情報】

タイトル：ソニックレーシング クロスワールド

ジャンル：レーシング

販売：セガ

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store）

発売日：

PS5／PS4／Switch／XSX|S／Xbox One：発売中（2025年9月25日）

PC：配信中（2025年9月26日）

価格：

■通常版

PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PC：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）

Switch：6990円（パッケージ版／ダウンロード版）

■デジタルデラックスエディション

PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PC：8990円（ダウンロード版）

Switch：7990円（ダウンロード版）

プレイ人数：1～4人（オンライン時：最大12人）

CERO：A（全年齢対象）

※Nintendo Switch版では、ローカルプレイは最大8人でお楽しみいただけます。

※「ワールドマッチ」ではオンラインプレイのみ、「グランプリ」「レースパーク」ではローカルプレイ、オンラインプレイどちらでも遊ぶことができます。

※Nintendo Switch版をお持ちの方には有料アップグレードオプションが提供される予定です。

タイトル：ソニックレーシング クロスワールド Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：レーシング

配信：セガ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：

ダウンロード版：配信中（2025年12月4日）

パッケージ版：発売中（2026年4月10日）

価格：

通常版：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）

アップグレードパス：1000円（ダウンロード版）

プレイ人数：1～4人（オンライン時：最大12人）

CERO：A（全年齢対象）

※Nintendo Switch 2 Editionとシーズンパスをお得にお買い求めになりたい場合は、Nintendo Switch版『ソニックレーシング クロスワールド デジタルデラックスエディション』（ゲーム本編とシーズンパスのセット商品）と、Nintendo Switch 2版へのアップグレードパスをご購入ください。

※Nintendo SwitchでNintendo Switch 2 Editionをプレイする場合は、Nintendo Switch版に準拠した機能や性能となります。

※Nintendo Switch版からNintendo Switch 2 Editionへのセーブデータ引き継ぎが可能です。

※Nintendo Switch版では、ローカルプレイ（ワイヤレスプレイ）は最大8人でお楽しみいただけます。

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