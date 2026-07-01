読書もノートもこれ1台。10.2型「Kindle Scribe」が38％オフで39,980円

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【Amazonタイムセール】Kindle Scribe Notebook Design（2024年発売）をチェック！

Amazonの「Kindle Scribe（2024年発売）」がタイムセール対象。参考価格64,980円のところ、38％オフの39,980円で販売中。

読書をしながら、そのまま考えをまとめたり、気になったことを書き留めたりできれば便利だ。「Kindle Scribe（2024年発売）」は、そんな使い方ができるモデル。38％オフのタイミングなら、一度チェックしておきたい。

①Kindle本へ直接手書きできる

読書中に気になった内容は、Kindle本へ直接手書きでメモを書き込める「Active Canvas」に対応。文中へ書き始めると自動でメモ用スペースを表示し、メモの位置はテキストに紐づけられる。※一部の電子書籍のみ対応（縦書きやマンガなど固定レイアウトの電子書籍は非対応）。

②読書とノートを1台に

Kindleの読書機能に加え、ノート機能も利用できる。ノートは白紙やリスト、カレンダーなどのテンプレートから選択可能。作成したノートはフォルダーやサブフォルダーで管理でき、ページの追加や移動、削除にも対応する。

③PDFやDOCXにも書き込める

Kindle本だけでなく、PDFやDOCXなどのドキュメントにもペンで書き込み可能。DOCXやTXTではActive Canvasによる文中への書き込みやハイライト、フォントサイズの変更にも対応する。Send to Kindleを利用し、携帯やPCからコンテンツを送信して読むこともできる。