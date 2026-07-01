Amazonセール情報大紹介！ 第1974回
読書もノートもこれ1台。10.2型「Kindle Scribe」が38％オフで39,980円
2026年07月01日 15時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Kindle Scribe Notebook Design（2024年発売）をチェック！
Amazonの「Kindle Scribe（2024年発売）」がタイムセール対象。参考価格64,980円のところ、38％オフの39,980円で販売中。
読書をしながら、そのまま考えをまとめたり、気になったことを書き留めたりできれば便利だ。「Kindle Scribe（2024年発売）」は、そんな使い方ができるモデル。38％オフのタイミングなら、一度チェックしておきたい。
①Kindle本へ直接手書きできる
読書中に気になった内容は、Kindle本へ直接手書きでメモを書き込める「Active Canvas」に対応。文中へ書き始めると自動でメモ用スペースを表示し、メモの位置はテキストに紐づけられる。※一部の電子書籍のみ対応（縦書きやマンガなど固定レイアウトの電子書籍は非対応）。
②読書とノートを1台に
Kindleの読書機能に加え、ノート機能も利用できる。ノートは白紙やリスト、カレンダーなどのテンプレートから選択可能。作成したノートはフォルダーやサブフォルダーで管理でき、ページの追加や移動、削除にも対応する。
③PDFやDOCXにも書き込める
Kindle本だけでなく、PDFやDOCXなどのドキュメントにもペンで書き込み可能。DOCXやTXTではActive Canvasによる文中への書き込みやハイライト、フォントサイズの変更にも対応する。Send to Kindleを利用し、携帯やPCからコンテンツを送信して読むこともできる。
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