Amazonセール情報大紹介！ 第1972回
冷房・除湿・送風の1台3役こなす工事不要のスポットクーラー。山善製が27,800円
2026年06月30日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】山善 スポットクーラー「AE-02SS2(WB)」をチェック！
山善のスポットクーラー「AE-02SS2(WB)」がAmazonタイムセール対象。参考価格34,800円のところ、20％オフの27,800円で販売中。
手軽に使えるスポットクーラーは、冷房機器を選ぶ際の選択肢として定着しつつある。山善の「AE-02SS2(WB)」は、冷房・除湿・送風の1台3役に対応したモデル。工事不要で使えるスポットクーラーを探しているならチェックしておきたい。
①工事不要ですぐ使える
工事・室外機が不要で、届いたらすぐに使えるスポットクーラー。4輪キャスター付きで移動しやすく、キッチンや子ども部屋、エアコンが設置できない場所などでも使える。排熱ダクトと窓パネルも付属し、家庭ですぐ使い始められる。
②冷房・除湿・送風の1台3役
冷房・除湿・送風の3つの運転モードを搭載。冷房は16～31℃の範囲で温度設定ができ、冷房能力は1.9/2.2kW（50/60Hz）、適用畳数は5～8畳/6～9畳（50/60Hz）。除湿運転は1日15/19L（50/60Hz）の除湿量に対応し、梅雨時期や部屋干しのサポートにも役立つ。
③ノンドレン構造で使いやすい
蒸発したドレン水を熱とともに排気ダクトから放出するノンドレン構造を採用し、ドレンタンクの排水やドレンホースの設置といった手間を軽減する。風量は弱・強の2段階で調節できるほか、1～24時間の切タイマーやリモコン、おやすみ運転にも対応する。
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