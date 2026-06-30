洗浄機付き45枚刃シェーバーが12,980円。フィリップス「S5000シリーズ」が44％オフ

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【Amazonタイムセール】フィリップス 電動シェーバー「S5000シリーズ（S5882/60）」をチェック！

フィリップスの電動シェーバー「S5000シリーズ（S5882/60）」がAmazonタイムセール対象。参考価格23,100円のところ、44％オフの12,980円で販売中。

電動シェーバーは一度買うと長く使うことが多い。だからこそ、価格だけでなく日々の使い勝手にも目を向けたい。フィリップスの「S5000シリーズ（S5882/60）」は、洗浄機付きの45枚刃・回転式モデル。毎日のシェービングだけでなく、手入れのしやすさも重視したい人に適したモデルだ。

①毎日の手入れまで考えられた洗浄機付きモデル

コンパクトなクイッククリーンポッドが付属し、約1分で洗浄と潤滑を行える。コードレスなので設置場所を選ばず使用でき、常に清潔で快適なシェービングをサポートする。

②45枚刃とSkinIQで深剃りをサポート

45枚刃を採用し、毎分90,000回カットでさまざまな方向に生えたヒゲを効率よく取り込む。SkinIQテクノロジーに加え、ヒゲ密度感知システムが毎秒250回ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節する。

③顔の凹凸に密着し深剃りをサポート

360-Dフレックスヘッドが顔の凹凸に密着し、剃り残しを低減。スーパーリフト＆カットテクノロジーでは、1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃がしっかり深剃りする。