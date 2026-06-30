Amazonセール情報大紹介！ 第1970回
天井・壁まで明るく！ アイリスオーヤマの12畳用パネルライトが半額で10,680円
2026年06月30日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】アイリスオーヤマ 12畳用LEDシーリングライト「パネルライト（CEA-A12DLP）」をチェック！
アイリスオーヤマの12畳用LEDシーリングライト「パネルライト（CEA-A12DLP）」がAmazonタイムセール対象。参考価格21,538円のところ、50％オフの10,680円で販売中。
シーリングライトは一度取り付けると、長く使い続けることが多い家電だ。だからこそ、価格だけでなく、どんな光で部屋を照らすのかも選ぶポイントになる。アイリスオーヤマの「パネルライト（CEA-A12DLP）」は、天井や壁まで明るい導光パネルを採用した12畳用シーリングライトだ。
①天井・壁まで明るい導光パネル
導光パネルを採用し、広がるあかりで空間を均一に照らすほか、パネル灯は広がりや奥行きを感じさせるあかり。12畳まで対応し、器具光束は5200lmとなっている。
②照らし方を切り替えられる3つの点灯モード
全灯・センター灯・パネル灯の3パターンで照らし分けが可能。調光10段階、調色10段階に対応し、生活シーンや好みに合わせてあかりを変えられる。メモリ点灯は2シーンまで登録でき、おやすみタイマーや常夜灯も備える。
③約10年間交換不要のLEDを採用
設計寿命約40,000時間のLEDを採用し、1日約10時間の使用で約10年間交換不要としている。消費電力は45.6W。工具不要で取り付けられるほか、5年間のメーカー保証も備える。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1978回
トピックス6万円切りでThinkPad X1 Carbon！第11世代Core i5搭載の整備済み品
-
第1978回
トピックスまだ買える！6万円切りThinkPad X1 Carbon、リユースセール継続中 仕事用モバイルPCを安く狙うなら注目
-
第1969回
トピックス17.3型ノートが6万円台。ACEMAGICの16GBメモリ搭載モデルがAmazonで30％オフ
-
第1968回
トピックスRyzen AI 9とRTX 5060を約1.46kgに凝縮。14型「TUF Gaming A14」がAmazonで割引中
-
第1967回
トピックス360°ヒンジ・120Hz液晶搭載。Core Ultra 5採用「Aspire Spin 14」が11万円台
-
第1966回
トピックス20万円以下に値下げ。Ryzen AI 7・32GB・1TB SSD搭載のHP「OmniBook 5 16-ag」
-
第1965回
トピックス仕事用PCを買い替えるなら。NEC「LAVIE N15 Slim」が17万円台、Ryzen 7・Office搭載
-
第1964回
トピックス長く使うなら、この構成。Core 7・32GBメモリ・1TB SSD搭載のDell 16型ノートがタイムセール
-
第1963回
トピックスCore 7・32GB・1TB搭載、ASUS製ディスプレーとの一体型PCがAmazonタイムセールで割引中
-
第1962回
トピックス2023年モデルの50型REGZAが24％オフ。4Kスマートテレビが8万円台前半に
- この連載の一覧へ