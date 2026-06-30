天井・壁まで明るく！ アイリスオーヤマの12畳用パネルライトが半額で10,680円

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【Amazonタイムセール】アイリスオーヤマ 12畳用LEDシーリングライト「パネルライト（CEA-A12DLP）」をチェック！

アイリスオーヤマの12畳用LEDシーリングライト「パネルライト（CEA-A12DLP）」がAmazonタイムセール対象。参考価格21,538円のところ、50％オフの10,680円で販売中。

シーリングライトは一度取り付けると、長く使い続けることが多い家電だ。だからこそ、価格だけでなく、どんな光で部屋を照らすのかも選ぶポイントになる。アイリスオーヤマの「パネルライト（CEA-A12DLP）」は、天井や壁まで明るい導光パネルを採用した12畳用シーリングライトだ。

①天井・壁まで明るい導光パネル

導光パネルを採用し、広がるあかりで空間を均一に照らすほか、パネル灯は広がりや奥行きを感じさせるあかり。12畳まで対応し、器具光束は5200lmとなっている。

②照らし方を切り替えられる3つの点灯モード

全灯・センター灯・パネル灯の3パターンで照らし分けが可能。調光10段階、調色10段階に対応し、生活シーンや好みに合わせてあかりを変えられる。メモリ点灯は2シーンまで登録でき、おやすみタイマーや常夜灯も備える。

③約10年間交換不要のLEDを採用

設計寿命約40,000時間のLEDを採用し、1日約10時間の使用で約10年間交換不要としている。消費電力は45.6W。工具不要で取り付けられるほか、5年間のメーカー保証も備える。