Amazonセール情報大紹介！ 第1969回
17.3型ノートが6万円台。ACEMAGICの16GBメモリ搭載モデルがAmazonで30％オフ
2026年06月30日 12時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】ACEMAGIC 17.3型ノートPC「AX17PRO」をチェック！
ACEMAGICの17.3型ノートPC「AX17PRO」がAmazonで割引対象。参考価格99,999円のところ、30％オフの69,998円で販売中。
最新CPUは魅力的。でも、予算を考えると少し悩ましい。ACEMAGICの17.3型ノートPC「AX17PRO」は、最新世代ではないAMD Ryzen 3 4300Uを採用し、価格も控えめ。17.3型ディスプレーや16GBメモリ、512GB SSDを備えたモデルで、大画面ノートを探しているならチェックしておきたい。
①17.3型の大画面IPSディスプレー
17.3型フルHD（1920×1080ドット）のIPSディスプレーを採用。ブルーライト軽減や低反射仕様により、長時間の作業にも配慮している。17.3型ならではの広い表示領域を備えたモデルだ。
②メモリやストレージは拡張にも対応
16GB DDR4メモリと512GB NVMe SSDを搭載。メモリは最大64GBまで拡張できるほか、M.2スロットを2基備え、システム用SSDとデータ用SSD/HDDを組み合わせた構成にも対応する。
③Ryzen 3 4300Uと充実した周辺機能
AMD Ryzen 3 4300U（最大3.7GHz、4コア4スレッド）とWindows 11 Proを採用。物理シャッター付きWebカメラや超静音冷却ファンを備えるほか、USB Type-CやHDMIなども搭載する。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 3 4300U（4コア4スレッド）
【メモリ】16GB DDR4
【ストレージ】512GB NVMe SSD
【ディスプレー】17.3型 フルHD（1920×1080ドット）IPS
【OS】Windows 11 Pro
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