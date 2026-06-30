17.3型ノートが6万円台。ACEMAGICの16GBメモリ搭載モデルがAmazonで30％オフ

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【Amazonで割引中】ACEMAGIC 17.3型ノートPC「AX17PRO」をチェック！

ACEMAGICの17.3型ノートPC「AX17PRO」がAmazonで割引対象。参考価格99,999円のところ、30％オフの69,998円で販売中。

最新CPUは魅力的。でも、予算を考えると少し悩ましい。ACEMAGICの17.3型ノートPC「AX17PRO」は、最新世代ではないAMD Ryzen 3 4300Uを採用し、価格も控えめ。17.3型ディスプレーや16GBメモリ、512GB SSDを備えたモデルで、大画面ノートを探しているならチェックしておきたい。

①17.3型の大画面IPSディスプレー

17.3型フルHD（1920×1080ドット）のIPSディスプレーを採用。ブルーライト軽減や低反射仕様により、長時間の作業にも配慮している。17.3型ならではの広い表示領域を備えたモデルだ。

②メモリやストレージは拡張にも対応

16GB DDR4メモリと512GB NVMe SSDを搭載。メモリは最大64GBまで拡張できるほか、M.2スロットを2基備え、システム用SSDとデータ用SSD/HDDを組み合わせた構成にも対応する。

③Ryzen 3 4300Uと充実した周辺機能

AMD Ryzen 3 4300U（最大3.7GHz、4コア4スレッド）とWindows 11 Proを採用。物理シャッター付きWebカメラや超静音冷却ファンを備えるほか、USB Type-CやHDMIなども搭載する。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 3 4300U（4コア4スレッド）

【メモリ】16GB DDR4

【ストレージ】512GB NVMe SSD

【ディスプレー】17.3型 フルHD（1920×1080ドット）IPS

【OS】Windows 11 Pro