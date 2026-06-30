ゲーミング初心者「最初の一台」に！ RTX 5060搭載のMSI製17.3型ノートPCが17％オフの22万5600円

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MSIの17型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、MSIの17.3型ゲーミングノートPC「Katana 17 HX B14W」が販売中だ。参考価格は27万800円だが、執筆時点では17％オフの22万5600円で購入できる（6月30日時点）。

本製品は、インテル「Core i7-14650HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を搭載するゲーミングノートPC。メモリーは16GB（DDR5）、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度はWQHD（2560×1440ドット）、リフレッシュレートは240Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

コスパ抜群のゲーミングノートPC

ユーザーレビューを見ると、“サクサク動く／初心者には十分すぎるスペック／マルチタスクも快適”といった声が寄せられている。性能は申し分なく、最新ゲームも一通り遊べるレベルだ。ゲームだけでなく動画編集などのクリエイティブワークもできるだろう。現在は17％オフで買えるため、気になる人はチェックしてほしい。