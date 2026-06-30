普段使いもゲームも！ 320Hz駆動の27型WQHDゲーミングディスプレーGigaCrystaが3万円台

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アイ・オー・データの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、アイ・オー・データの27型WQHDゲーミングディスプレー「GigaCrysta EX-GDQ271RAW」が販売中だ。価格は3万9800円。

本製品はWQHD（2560×1440ドット）のAHVAパネルを採用する27型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは320Hz、応答速度は0.2ms（GTG）。モーションブラーを抑えて視認性を高めるClear AIM機能や多機能スタンド、リモコンなども特徴となっている。

320Hz駆動のアイ・オー・データ製ゲーミングディスプレー

ユーザーレビューを見ると、“こんな良いディスプレーが3万円ちょっとでいいんですかのレベル／リモコンが便利／普段使いからゲームまで安心して使える”といった声が寄せられている。

320Hzの高リフレッシュレートと、バランスの良い27型WQHDがポイントだ。eスポーツタイトルを遊びたい人はもちろん、普段使いとゲームの両方をこなせるディスプレーを探している人におすすめできる。