色褪せぬ名作「スターフォックス」Switch 2版が面白い！ microSDカード（256GB）とセットで1万3460円

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「Star Fox（スターフォックス）」は、任天堂が販売するNintendo Switch 2専用ソフトです。Amazon.co.jpでは単品で5700円（12％オフ）、microSDカードとセットの1万3460円などで販売されています（6月29日現在）。

本作は、戦闘機でレーザーを撃ちながらステージを攻略する3Dシューティングゲームです。1993年にスーパーファミコン用ソフトとして初代が発売され、1997年に「スターフォックス64」が大ブレイク。その64版をベースに現代仕様にリメイクされたのが本作となります。

ステージのクリア方法や作戦の成否によって、進むルートが分岐。基本はアーウィン（戦闘機）に乗って飛び回りますが、時にはタンク（戦車）で地上戦を行うルートもあります。さまざまなギミックで飽きの来ない作りをしており、「もう1度遊びたい」と思わせる作品となっています。

新生スターフォックス、発進！

ステージ構成などの基本はNINTENDO 64版を踏襲しており、「あの頃の名作をキレイな画面で遊びたい」という層にぴったりとなっています。難易度は初心者向けの「イージー」も用意されているので、初めての方でも安心です。

新要素「ホロメモリ」

好評を博しているのが追加された要素「ホロメモリ」です。キャラクターやマシン、惑星や敵などのデータが閲覧でき、ゲームを進めていくことで過去シリーズでは明かされてこなかった情報も見られるようになります。「体験を変えず厚みだけ増してくれた神リメイク」とも言われています。

バトルモードで腕を競い合え！

オンラインで最大4VS4のチーム戦を楽しめるバトルモードも搭載。別売りの「Nintendo Switch 2 カメラ」を繋げば、ゲームチャット機能で自分の顔をフォックスたちに置き換えた状態でオンラインプレイできます。表情も変わるのがすごいと評判ですね。

まとめ：懐かしさ爆発！

おすすめしたいのは、「かつてNINTENDO 64版でハマった人」です。実際に遊んだ人からは「想像の何倍も良かった」「俺ぁこのためにSwitch 2を買ったんだ」などの感想が寄せられているので、昔遊んでいた人こそプレイしてほしいです。

もちろん、29年前のゲームですから新規で遊ぶ人も多いでしょう。名作がなぜ名作と言われるのか、その答えはここにあります。時代を経ても「面白い」と評価される本作を、ぜひ手に取ってみてください。