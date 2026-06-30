Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第472回
ゲーマーやデスクワーカーの腰を守ってくれる！ GTPLAYERのゲーミングチェアがいまなら2万円切り
2026年06月30日 12時30分更新
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GTPLAYERのゲーミングチェアをチェック
Amazon.co.jpにて、GTPLAYERのゲーミングチェア「GTP002F-GRAY」が販売中だ。参考価格は2万1800円だが、執筆時点では11％オフの1万9510円で購入できる（6月30日時点）。
本製品は、高級感のあるPUレザーを採用するゲーミングチェア。165度のリクライニング調節機能のほか、長時間座っても快適な座り心地をキープしてくれる高品質ウレタン、頭・肩・腰を支える人間工学デザイン、付属のランバーサポートなどが特徴となっている。
高級感あふれるゲーミングチェアがいまなら2万円切り
ユーザーレビューを見ると、“座り心地は良く、リクライニングやクッション性に満足／安いけどしっかりしている／初めてのゲーミングチェアがこれで良かった”といった声が寄せられている。座り心地や快適性を評価する人が多い模様。
ゲーミングチェアは高いイメージがあるが、本製品は比較的お買い得となっている。現在は2万円を切る価格で販売中なので、気になる人はチェックしてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|GTPLAYER ゲーミングチェア オフィスチェア デスクチェア ゲーム用チェア リクライニング パソコンチェア ハイバック ヘッドレスト ランバーサポート ひじ掛け付き 高さ調整機能 PUレザー オットマン付き (GTP002F-GRAY)
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