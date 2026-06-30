Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第471回
ゲーミングマウス初心者に最適な「G203」が6％オフ！ 8000DPIの高性能センサーや絡みにくいケーブルなど
2026年06月30日 12時00分更新
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ロジクールGの有線ゲーミングマウスをチェック
Amazon.co.jpにて、ロジクールGの有線ゲーミングマウス「G203」が販売中だ。参考価格は3960円だが、執筆時点では6％オフの3727円で購入できる（6月30日時点）。
本製品は、8000DPIの高性能センサーを搭載した有線ゲーミングマウス。約85gの重量や絡みにくいケーブル、左右対称デザイン、プログラム可能な6個のボタン、約1680万色のRGBライティングなどが特徴となっている。
初心者におすすめできるエントリーモデル
ユーザーレビューを見ると、“小さくて軽い／見た目も触り心地も良い／フォルムがきれい”といった声が寄せられている。コスパの高さと使いやすさが評価されているようだ。多くのゲーマーに支持されているロジクールGの製品をお得に購入したい、有線のゲーミングマウスを触ってみたい人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|Logicool G ゲーミングマウス G203 有線 ゲーミング マウス USB 接続 G203-WH 軽量 85g LIGHTSYNC RGB 6個プログラムボタン ホワイト PC windows mac 国内正規品 【 ファイナルファンタジー XIV 推奨モデル 】
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