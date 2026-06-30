Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第470回
ゲームや配信、仕事に使えるマイク＆アームのセットが1万2899円！ コスパも音質も抜群
2026年06月30日 12時00分更新
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FIFINEのダイナミックマイクをチェック
Amazon.co.jpにて、FIFINEのダイナミックマイク「K688CT (ブラック)」が販売中だ。価格は1万2899円。
本製品は、単一指向性マイクとアームがセットになったもの。USBおよびXLRへの接続をはじめ、ヘッドフォンモニタリング出力端子、ミュートボタンおよび音量調節機能などが特徴となっている。ゲームはもちろん、テレワークや配信、録音などの用途に最適だという。
コスパも音質も抜群なダイナミックマイク
ユーザーレビューを見ると、“初心者に最適な一台／USB/XLR対応でコスパ抜群／価格以上の機能で、音声収録の第一歩におすすめ”といった声が寄せられている。マイクと専用のアームがセットになっていて2万円未満はコスパが高いと言えるだろう。ゲームや配信、仕事の用途で活躍できるので、気になる人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|FIFINE ダイナミックマイク USB/XLRマイク PC セット 単一指向性 音量調整 ミュートボタン 音声モニタリング アーム付き オーディオインターフェース/オーディオミキサー/PS4/PS5対応 ゲーム実況 ボイスチャット ライブ配信 ポッドキャスト テレワーク ボーカル ナレーション ストリーミング 録音 黒 K688CT (ブラック)
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