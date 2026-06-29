Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第469回
Switch 2をドック不要で接続できる16型モバイルゲーミングディスプレーを発見！ 16％オフで販売中
2026年06月29日 18時30分更新
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kksmartの16型モバイルゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、kksmartの16型モバイルゲーミングディスプレー「NK-16H」が販売中だ。参考価格は2万4999円だが、執筆時点では16％オフの2万999円で購入できる（6月29日時点）。
本製品はWQXGA（2560×1600ドット）の解像度を採用する16型モバイルゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは144Hz。USB Type-C端子に対応し、Nintendo Switch 2はドック不要でプレイできるという。そのほか、狭額縁や約670gの軽量薄型、自立スタンドなども特徴だ。
Switch 2をドック不要で接続できるモバイルディスプレー
ユーザーレビューを見ると、“Switch 2用のディスプレーに最適／モバイルディスプレーに求められる要素を高いレベルでまとめた一台／Switch 2をドック不要で接続できる貴重な一台”といった声が寄せられている。
Switch 2をドックなしで接続できる点が大きなポイントになっているようだ。出先でSwitch 2を遊びたい人、サブ用のディスプレーを探している人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|【2026夏新登場】kksmart モバイル・ゲーミングモニター 16インチ 144Hz 2.5K解像度(2560x1600) 100%sRGB広色域 Switch2ドック不要 軽量670g ベゼルレス WQXGA 画像比調整可能 非光沢IPSパネル 収納ケース付 モバイルモニター Type-C/miniHDMI接続可能 PS5/XBOX/Switch/PC/Macなど対応 NK-16H
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