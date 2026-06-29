Switch 2をドック不要で接続できる16型モバイルゲーミングディスプレーを発見！ 16％オフで販売中

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kksmartの16型モバイルゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、kksmartの16型モバイルゲーミングディスプレー「NK-16H」が販売中だ。参考価格は2万4999円だが、執筆時点では16％オフの2万999円で購入できる（6月29日時点）。

本製品はWQXGA（2560×1600ドット）の解像度を採用する16型モバイルゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは144Hz。USB Type-C端子に対応し、Nintendo Switch 2はドック不要でプレイできるという。そのほか、狭額縁や約670gの軽量薄型、自立スタンドなども特徴だ。

Switch 2をドック不要で接続できるモバイルディスプレー

ユーザーレビューを見ると、“Switch 2用のディスプレーに最適／モバイルディスプレーに求められる要素を高いレベルでまとめた一台／Switch 2をドック不要で接続できる貴重な一台”といった声が寄せられている。

Switch 2をドックなしで接続できる点が大きなポイントになっているようだ。出先でSwitch 2を遊びたい人、サブ用のディスプレーを探している人におすすめできる。