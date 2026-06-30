いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第194回
掘り出し物を見逃すな！ 10万円切りのRTX 3060搭載ガレリアほか――ドスパラ「中古パソコン・PCパーツ値下げ」
2026年06月30日 16時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ドスパラ「中古パソコン・PCパーツ値下げ」をチェック
ドスパラでは現在、「中古パソコン・PCパーツ値下げ」を実施中。中古デスクトップPCやノートPC、中古PCパーツ、中古スマートフォンなど3,000点以上を値下げ価格で販売している。
対象商品はゲーミングPCやクリエイター向けPC、ビジネス向けPCなど幅広くラインアップ。Windows 11搭載モデルやGeForce RTX 50シリーズ搭載モデルなども用意している。
10万円切りでRTX 3060を搭載した中古ガレリア
中古 GALLERIA RM5C-R36(SKM/B660) 4760001450
【6/25値下げ!】96,800円
【OS】Windows 11 Home
【CPU】INTEL Core i5 12400 (1700/2.5G/18M/C6/T12)
【メモリ】16GB DDR4 (PC4)
【ストレージ】SSD 1TB / HDD 1TB
今回ピックアップするのは、「GALLERIA RM5C-R36」。Core i5-12400、GeForce RTX 3060 8GB、16GBメモリ、1TB SSDに加え、1TB HDDも搭載する中古デスクトップPCだ。10万円以内でゲーミングデスクトップPCを探している人は、チェックしてみてはいかがだろう。
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