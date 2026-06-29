PCやSwitch、モバイルに対応するワイヤレスコントローラーが3000円切り！ 3WAY接続など便利機能が満載

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AceGamerのゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、AceGamerのゲームコントローラー「AceGamer Aurora」が販売中だ。参考価格は3099円だが、タイムセールにより5％オフの2944円で購入できる（6月29日時点）。

本製品は、PCやNintendo Switch、モバイル（iOS/Android）などに対応するワイヤレスコントローラー。4段階の振動機能やTurbo連射、マクロ機能搭載の背面ボタン、ホール効果スティック、大容量のバッテリー、有線・無線・Bluetoothの接続方式などが特徴となっている。

PCやSwitch、モバイルに対応するゲームコントローラー

ユーザーレビューを見ると、“全体的にしっかりとした作り／手頃な価格”といった声が寄せられている。幅広いプラットフォームに対応するほか、3つの接続方式やゲームに特化した機能も魅力。タイムセール中は3000円を切る価格で購入できるので、気になる人はチェックしてみては？