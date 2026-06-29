Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第467回
「足音が聴き取りやすい」と高評価の一台！ INZONEのゲーミングイヤフォンが9％オフ
2026年06月29日 18時30分更新
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ソニーのゲーミングイヤフォンをチェック
Amazon.co.jpにて、ソニーのゲーミングイヤフォン「INZONE Buds:WF-G700N（グラスパープル）」が販売中だ。参考価格は2万9700円だが、執筆時点では9％オフの2万7000円で購入できる（6月29日時点）。
本製品はeスポーツチーム「Fnatic」が監修したゲーミングイヤフォンで、競技性の高いゲームに最適としている。個人に最適化された音響をはじめ、最大24時間のバッテリー駆動、低遅延の2.4GHzワイヤレス接続、ノイズキャンセリングなどが特徴だ。
eスポーツチーム監修のゲーミングイヤフォン
ユーザーレビューを見ると、“足音や細かい音がくっきり聞こえる／クリアなボディがかっこいい／誇張なしで素晴らしい”といった声が寄せられている。eスポーツチームが監修した本製品は、eスポーツタイトルをがっつり遊びたい人に最適と言えるだろう。ヘッドセットよりもイヤフォンが良い人にもおすすめできる一台だ。
|Image from Amazon.co.jp
|ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/完全ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
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