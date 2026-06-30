Ryzen AI 9とRTX 5060を約1.46kgに凝縮。14型「TUF Gaming A14」がAmazonで割引中

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【Amazonで割引中】ASUS 14型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A14（FA401GM-AI9R5060）」をチェック！

ASUSの14型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A14（FA401GM-AI9R5060）」がAmazonで割引対象。参考価格499,800円のところ、9％オフの454,364円で販売中。

自宅ではゲームを楽しみ、外出先では動画編集や制作作業を進めたい。そんな使い方では、高性能なノートPCであることに加え、持ち運びやすさも重要な比較ポイントになる。ASUSの「TUF Gaming A14（FA401GM-AI9R5060）」は、その両方を備えた14型モデル。約1.46kgのボディに、Ryzen AI 9 465とGeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載している。

①Ryzen AI 9とRTX 5060を約1.46kgへ凝縮

AMD Ryzen AI 9 465とGeForce RTX 5060 Laptop GPUを組み合わせた14型モデル。ゲームに加え、高度なクリエイティブ作業やマルチタスクにも対応する。32GB LPDDR5Xメモリと1TB SSDを備え、約1.46kgのボディに収めている。

②165Hz対応の14型高解像度ディスプレー

14.0型ノングレア液晶は2560×1600ドット表示と165Hzリフレッシュレートに対応。狭額縁ディスプレイを採用し、ゲーム映像への没入感を高めるほか、sRGB約100％対応により映像制作や写真編集にも対応する。

③持ち運びも見据えた14型設計

約1.46kgの14型ボディに加え、動画再生時約11.6時間、アイドル時約16.4時間のバッテリー駆動に対応。USB4（Type-C）のPower DeliveryやCopilotキー、顔認証対応IRカメラも備え、外出先での使用に活躍する機能を搭載する。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen AI 9 465（10コア／20スレッド）

【メモリ】32GB LPDDR5X

【ストレージ】1TB SSD（PCI Express 4.0 x4 NVMe）

【ディスプレー】14.0型（2560×1600、165Hz、ノングレア）

【GPU】NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU

【その他】Copilotキー、顔認証対応IRカメラ、USB4（Type-C／Power Delivery対応）