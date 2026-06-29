Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第466回
スマホのサイズに合わせて伸縮できるゲームコントローラーが9％オフ！ 背面ボタンや連射機能なども搭載
2026年06月29日 17時30分更新
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アローンのスマホ用ゲームコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、アローンのスマホ用ゲームコントローラー「ALG-MOGPADB」が販売中だ。参考価格は4950円だが、執筆時点では9％オフの4500円で購入できる（6月29日時点）。
本製品は、iOS 16以上／Android 13以上のスマートフォンに対応するゲームコントローラー。スマホのサイズに合わせて本体を伸縮・ホールドでき、対応する幅は約102～177mm、対応する厚さは約12mm以下となっている。そのほかの特徴は、約3～5時間の充電で約10時間使えるバッテリー容量、マクロ設定が可能な背面ボタン、ホール効果センサーのスティック、持ちやすさを考慮した軽量設計など。
多機能かつ使いやすいスマホ用ゲームコントローラー
ユーザーレビューを見ると、“機能はシンプルで使いやすい／ボタンやスティックの操作感は結構しっかりしている／スマホとの接続も簡単にでき、ボタンも押しやすい”といった声が寄せられている。
スマホでゲームを遊ぶ際、専用のコントローラーが欲しいと思ったことはないだろうか。本製品は持ちやすさに加え、精度の高い操作性やカスタムできる背面ボタン、連射機能などを多く取り揃えた一台だ。多機能なスマホ用ゲームコントローラーを探している人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|アローン(Allone) スマホ用モバイルゲームパッド ブラック 20.5×4×9.5cm iOS16以上／Android 13以上のスマートフォン対応 サイズに合わせて伸縮可能 持ち運びに便利 マクロ設定可能 黒 ALG-MOGPADB
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