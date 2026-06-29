アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第214回
家飲み派にうれしい大容量！「極上 宝焼酎」4L×4本がAmazonタイムセールに登場
2026年06月29日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「極上 宝焼酎 エコペット 4L×4本」がAmazonタイムセールに登場！
宝酒造の「極上 宝焼酎 エコペット 4L×4本」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象商品となっています。
Amazonタイムセールでは9,238円で販売されています。4本セットのため、1本あたり約2,310円で購入できます。
「極上 宝焼酎 エコペット」の特徴
Amazon商品ページより
「極上 宝焼酎 エコペット」は、樽貯蔵熟成酒を3％使用した焼酎です。アルコール度数は20度で、まろやかな口当たりと芳醇な味わいが特徴とされています。
「飲み飽きしないすっきりさ」と「芳醇な味わい」を両立した酒質を目指しており、糖質ゼロ・プリン体ゼロなのも特徴です。
ロックや水割りではまろやかな味わいを楽しめるほか、チューハイベースとして使用した際は、割り材の味を活かしながら焼酎の味わいもしっかり感じられる酒質といいます。
また、炭酸割りやロックでも、しっかりとした輪郭を持ったボディ感が楽しめるとしています。
まとめ：Amazonタイムセールはまとめ買いのチャンス！
大容量の「極上 宝焼酎 エコペット 4L×4本」がAmazonタイムセールの対象商品となっています。
現在開催中のAmazonタイムセールでお得に購入できるため、ストック用としてまとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第213回
グルメ徳島県産すだち果汁100％使用！「阿波の香りすだち酎辛口」がAmazonタイムセール対象に
-
第212回
グルメAmazonで買えるのレアすぎる！ 伊豆諸島・青ヶ島の麦焼酎がタイムセール特価に
-
第211回
グルメ夏の夜、急にバーになる！ 限定ジンも楽しめる「ROKU〈六〉セット」Amazonタイムセールで値下げ中！
-
第210回
グルメサッカー日本代表応援タオル付き、「一番搾り」24本が22％オフ！
-
第209回
グルメ家にブラックニッカがデカくあるだけで、人は少し強くなれる。Amazonタイムセールで大容量ボトルがお得
-
第208回
グルメ【1本約104円】ノンアル派は必見「アサヒ ドライゼロ」24本がAmazonタイムセールに登場
-
第207回
グルメサッカー日本代表を応援するならこれしかない！ 日本代表デザイン缶「グリーンズフリー」24本がセール価格
-
第206回
グルメ特製グラス付きでお得感すごい！ 「キリン 晴れ風」がAmazonタイムセールで値下げ中
-
第205回
グルメヱビスが4種類も入ってるだと!? 飲み比べギフトセットがAmazonタイムセールで18％オフ
-
第204回
グルメ父の日ギフトにも最適なプレモルセットがAmazonタイムセールで値下げ中！
- この連載の一覧へ