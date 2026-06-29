ゲームやデスクワークなどに最適！ REJECT監修のゲーミングクッションで快適な座り心地を味わってみては？

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REJECTのGAMING CUSHIONをチェック

Amazon.co.jpにて、REJECTの「GAMING CUSHION (SPLIT TYPE)」が販売中だ。価格は5980円。

本製品は、プロeスポーツチームのREJECTが監修したゲーミングクッション。腰の形にフィットするデザインが特徴で、長時間の座位でもお尻や腰に負担がかかりにくくなっているという。SPLITタイプは凹凸のある形状と二種類の素材を、BUTTERFLYタイプは低反発素材を採用し、ゲームやデスクワーク、車の運転などに適している。

座り心地抜群のクッション

ユーザーレビューを見ると、“柔らかすぎず硬すぎず、適度に支えられる感覚／姿勢を保ちやすく、座り仕事がラクになった／このお値段の座布団にしてはクオリティがすばらしい”といった声が寄せられている。腰痛に悩んでいる人や姿勢を整えたい人は、素材とデザインにこだわった本製品をチェックしてみては。