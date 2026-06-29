Amazonセール情報大紹介！ 第1967回
360°ヒンジ・120Hz液晶搭載。Core Ultra 5採用「Aspire Spin 14」が11万円台
2026年06月29日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Acer 14型ノートPC「Aspire Spin 14」をチェック！
Acerの14型ノートPC「Aspire Spin 14」がAmazonタイムセール対象。参考価格144,800円のところ、19％オフの117,980円で販売中。
毎日使うノートPCは、CPUやメモリだけでなく、画面の見やすさや操作性も気になるところ。Acerの「Aspire Spin 14」は、120Hz対応液晶や360°ヒンジを採用した14型モデル。スペックだけでは見えない使い勝手も含めて比較したい1台だ。
①360°ヒンジで4つのスタイルに対応
360°ヒンジを採用し、ノートPC・テント・ディスプレイ・タブレットの4つのスタイルに切り替えられる。タイピングに集中した作業からプレゼンテーション、動画視聴まで、シーンに合わせて使い分けられる仕様。
②120Hz対応の14型タッチディスプレー
14型WUXGA（1920×1200ドット）の16:10 IPS非光沢液晶を採用。最大120Hzのリフレッシュレートに対応し、スクロールやアニメーション、動画をなめらかに表示する。10点マルチタッチに対応するほか、MPP2.0スタイラスペン（別売）も利用できる。
③Core Ultra 5と16GBメモリを搭載
インテル Core Ultra 5 115Uプロセッサーと16GBメモリ、512GB SSDを搭載。インテル AI Boost専用エンジンも備える。USB Type-C×2（PD・映像出力対応）、USB Type-A×2、HDMI出力、microSDカードリーダーを備え、多彩なインターフェースを利用できる。
製品スペック
【CPU】インテル Core Ultra 5 115U
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】14型 WUXGA（1920×1200）16:10 IPS 非光沢 120Hz 10点マルチタッチ
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