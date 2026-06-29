20万円以下に値下げ。Ryzen AI 7・32GB・1TB SSD搭載のHP「OmniBook 5 16-ag」

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【Amazonで割引中】HP 16型ノートPC「OmniBook 5 16-ag（BF8J2PA-AAAA）」をチェック！

HPの16型ノートPC「OmniBook 5 16-ag（BF8J2PA-AAAA）」がAmazonで割引対象。参考価格218,900円のところ、9％オフの199,800円で販売中。

20万円前後のノートPCなら、構成にはできるだけ妥協したくない。HPの「OmniBook 5 16-ag（BF8J2PA-AAAA）」は、Ryzen AI 7 350と32GBメモリ、1TB SSDを搭載した16型タッチ対応モデル。同価格帯のノートPCを比較しているなら、チェックしておきたい。

①Ryzen AI 7・32GB・1TBを搭載したAI PC

Ryzen AI 7 350と32GBメモリ、1TB SSDを搭載したAI PC。NPU 50 TOPSを備え、Copilotキーも搭載する。Windows 11 Homeを採用し、メモリやストレージ容量まで充実した構成が特徴だ。

②16型IPSタッチディスプレーを採用

16.0型WUXGA（1920×1200ドット）のIPSタッチディスプレーを採用。16:10アスペクト比や300nitの輝度、最大1677万色表示に対応し、16型ディスプレーとタッチスクリーンを組み合わせた仕様となっている。

③テンキー付きフルサイズキーボードを装備

テンキー付きフルサイズバックライトキーボードを採用。Wi-Fi 6EやBluetooth 5.3に対応するほか、最大16時間30分のバッテリー駆動時間を備える。1年間の引き取り修理サービスと使い方サポートも付属する。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen AI 7 350

【メモリ】32GB LPDDR5x

【ストレージ】1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD

【ディスプレー】16.0型 WUXGA（1920×1200ドット）IPSタッチディスプレー

【その他】NPU 50 TOPS、Windows 11 Home