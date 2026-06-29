Amazonセール情報大紹介！ 第1966回
20万円以下に値下げ。Ryzen AI 7・32GB・1TB SSD搭載のHP「OmniBook 5 16-ag」
2026年06月29日 17時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】HP 16型ノートPC「OmniBook 5 16-ag（BF8J2PA-AAAA）」をチェック！
HPの16型ノートPC「OmniBook 5 16-ag（BF8J2PA-AAAA）」がAmazonで割引対象。参考価格218,900円のところ、9％オフの199,800円で販売中。
20万円前後のノートPCなら、構成にはできるだけ妥協したくない。HPの「OmniBook 5 16-ag（BF8J2PA-AAAA）」は、Ryzen AI 7 350と32GBメモリ、1TB SSDを搭載した16型タッチ対応モデル。同価格帯のノートPCを比較しているなら、チェックしておきたい。
①Ryzen AI 7・32GB・1TBを搭載したAI PC
Ryzen AI 7 350と32GBメモリ、1TB SSDを搭載したAI PC。NPU 50 TOPSを備え、Copilotキーも搭載する。Windows 11 Homeを採用し、メモリやストレージ容量まで充実した構成が特徴だ。
②16型IPSタッチディスプレーを採用
16.0型WUXGA（1920×1200ドット）のIPSタッチディスプレーを採用。16:10アスペクト比や300nitの輝度、最大1677万色表示に対応し、16型ディスプレーとタッチスクリーンを組み合わせた仕様となっている。
③テンキー付きフルサイズキーボードを装備
テンキー付きフルサイズバックライトキーボードを採用。Wi-Fi 6EやBluetooth 5.3に対応するほか、最大16時間30分のバッテリー駆動時間を備える。1年間の引き取り修理サービスと使い方サポートも付属する。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen AI 7 350
【メモリ】32GB LPDDR5x
【ストレージ】1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD
【ディスプレー】16.0型 WUXGA（1920×1200ドット）IPSタッチディスプレー
【その他】NPU 50 TOPS、Windows 11 Home
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