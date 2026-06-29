Amazonセール情報大紹介！ 第1965回
仕事用PCを買い替えるなら。NEC「LAVIE N15 Slim」が17万円台、Ryzen 7・Office搭載
2026年06月29日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】NEC 15.3型ノートPC「LAVIE N15 Slim」をチェック！
NECの15.3型ノートPC「LAVIE N15 Slim」がAmazonで割引対象。参考価格203,500円のところ、12％オフの178,689円で販売中。
ノートPCは一度購入すると数年間使うことが多いだけに、「もう少しメモリを増やしておけばよかった」「Office付きにしておけばよかった」と後から思いたくない。NECの「LAVIE N15 Slim」は、Ryzen 7プロセッサーや16GBメモリ、512GB SSDに加え、Microsoft 365 BasicとOffice Home & Business 2024を搭載した15.3型モデル。
①Officeまで備えた充実の構成
Ryzen 7プロセッサー、16GBメモリ、512GB SSDに加え、Microsoft 365 BasicとOffice Home & Business 2024を搭載。CPUやメモリ、ストレージだけでなく、Officeも付属する構成を採用している。
②15.3型WUXGA IPS液晶
15.3型、1920×1200ドットのWUXGA液晶を採用。16:10の画面比率に対応し、IPS方式のノングレア液晶を組み合わせるなど、見やすさにも配慮したディスプレー仕様を採用している。
③Wi-Fi 7対応と充実した接続端子
Wi-Fi 7やBluetooth 5.4に対応するほか、USB Type-CはUSB Power Delivery 3.0やDisplayPort出力に対応。USB Type-A×2、HDMI出力、ヘッドフォンマイクジャックも備えている。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 7735HS
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】15.3型 WUXGA（1920×1200）、IPS、ノングレア、16:10
【Office】Microsoft 365 Basic、Office Home & Business 2024
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