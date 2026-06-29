仕事用PCを買い替えるなら。NEC「LAVIE N15 Slim」が17万円台、Ryzen 7・Office搭載

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【Amazonで割引中】NEC 15.3型ノートPC「LAVIE N15 Slim」をチェック！

NECの15.3型ノートPC「LAVIE N15 Slim」がAmazonで割引対象。参考価格203,500円のところ、12％オフの178,689円で販売中。

ノートPCは一度購入すると数年間使うことが多いだけに、「もう少しメモリを増やしておけばよかった」「Office付きにしておけばよかった」と後から思いたくない。NECの「LAVIE N15 Slim」は、Ryzen 7プロセッサーや16GBメモリ、512GB SSDに加え、Microsoft 365 BasicとOffice Home & Business 2024を搭載した15.3型モデル。

①Officeまで備えた充実の構成

Ryzen 7プロセッサー、16GBメモリ、512GB SSDに加え、Microsoft 365 BasicとOffice Home & Business 2024を搭載。CPUやメモリ、ストレージだけでなく、Officeも付属する構成を採用している。

②15.3型WUXGA IPS液晶

15.3型、1920×1200ドットのWUXGA液晶を採用。16:10の画面比率に対応し、IPS方式のノングレア液晶を組み合わせるなど、見やすさにも配慮したディスプレー仕様を採用している。

③Wi-Fi 7対応と充実した接続端子

Wi-Fi 7やBluetooth 5.4に対応するほか、USB Type-CはUSB Power Delivery 3.0やDisplayPort出力に対応。USB Type-A×2、HDMI出力、ヘッドフォンマイクジャックも備えている。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 7735HS

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】15.3型 WUXGA（1920×1200）、IPS、ノングレア、16:10

【Office】Microsoft 365 Basic、Office Home & Business 2024