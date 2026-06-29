長く使うなら、この構成。Core 7・32GBメモリ・1TB SSD搭載のDell 16型ノートがタイムセール

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【Amazonタイムセール】Dell 16型ノートPC「Dell 16 DC16251（ND86-FWMA）」をチェック！

Dellの16型ノートPC「Dell 16 DC16251（ND86-FWMA）」がAmazonタイムセール対象。参考価格223,980円のところ、7％オフの208,980円で販売中。

ノートPCは、同じシリーズでも構成の違いが比較ポイントになる。Amazonタイムセール対象のDell「Dell 16 DC16251（ND86-FWMA）」は、Core 7プロセッサーと32GBメモリ、1TB SSDを搭載した16型モデル。32GBメモリ搭載モデルを探しているならチェックしておきたい。

①Core 7・32GBメモリ・1TB SSDを搭載

Core 7プロセッサーと32GBメモリ、1TB SSDを搭載したモデル。Windows 11 HomeやIntel Graphicsを採用するほか、翌営業日対応オンサイト出張修理サービス1年とHDD返却不要サービスも付属する。

②16:10の16型ディスプレーとアルミボディを採用

16インチFHD+（1920×1200ドット）の16:10ディスプレーを採用。非光沢・広視野角パネルやComfortView Plusに対応し、色彩を保ちながらブルーライトを低減する。堅牢性と冷却性に優れたアルミニウムボディも採用する。

③Web会議やビジネスを支える機能も充実

フルHDカメラやデュアルマイク、物理プライバシーシャッターを搭載。指紋認証リーダーやテンキー付きバックライトキーボード、ExpressChargeにも対応し、ビジネスに対応した機能を備えている。

製品スペック

【CPU】Intel Core 7 150U

【メモリ】32GB（16GB×2）DDR5

【ストレージ】1TB PCIe NVMe SSD

【ディスプレー】16インチ FHD+（1920×1200）、16:10、非光沢、広視野角、ComfortView Plus

【サポート】翌営業日対応オンサイト出張修理サービス1年、HDD返却不要サービス