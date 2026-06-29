Amazonセール情報大紹介！ 第1964回
長く使うなら、この構成。Core 7・32GBメモリ・1TB SSD搭載のDell 16型ノートがタイムセール
2026年06月29日 15時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Dell 16型ノートPC「Dell 16 DC16251（ND86-FWMA）」をチェック！
Dellの16型ノートPC「Dell 16 DC16251（ND86-FWMA）」がAmazonタイムセール対象。参考価格223,980円のところ、7％オフの208,980円で販売中。
ノートPCは、同じシリーズでも構成の違いが比較ポイントになる。Amazonタイムセール対象のDell「Dell 16 DC16251（ND86-FWMA）」は、Core 7プロセッサーと32GBメモリ、1TB SSDを搭載した16型モデル。32GBメモリ搭載モデルを探しているならチェックしておきたい。
①Core 7・32GBメモリ・1TB SSDを搭載
Core 7プロセッサーと32GBメモリ、1TB SSDを搭載したモデル。Windows 11 HomeやIntel Graphicsを採用するほか、翌営業日対応オンサイト出張修理サービス1年とHDD返却不要サービスも付属する。
②16:10の16型ディスプレーとアルミボディを採用
16インチFHD+（1920×1200ドット）の16:10ディスプレーを採用。非光沢・広視野角パネルやComfortView Plusに対応し、色彩を保ちながらブルーライトを低減する。堅牢性と冷却性に優れたアルミニウムボディも採用する。
③Web会議やビジネスを支える機能も充実
フルHDカメラやデュアルマイク、物理プライバシーシャッターを搭載。指紋認証リーダーやテンキー付きバックライトキーボード、ExpressChargeにも対応し、ビジネスに対応した機能を備えている。
製品スペック
【CPU】Intel Core 7 150U
【メモリ】32GB（16GB×2）DDR5
【ストレージ】1TB PCIe NVMe SSD
【ディスプレー】16インチ FHD+（1920×1200）、16:10、非光沢、広視野角、ComfortView Plus
【サポート】翌営業日対応オンサイト出張修理サービス1年、HDD返却不要サービス
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