Amazonセール情報大紹介！ 第1963回
Core 7・32GB・1TB搭載、ASUS製ディスプレーとの一体型PCがAmazonタイムセールで割引中
2026年06月29日 15時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS 一体型PC「V400 AiO（V440VAK-BPC100WS）」をチェック！
ASUSの一体型PC「V400 AiO（V440VAK-BPC100WS）」がAmazonタイムセール対象。参考価格219,800円のところ、5％オフの208,810円で販売中。
パソコンを買い替えるなら、CPUだけでなくメモリやストレージ容量も気になるところ。ASUSの「V400 AiO」は、Core 7プロセッサーや32GBメモリ、1TB SSDに加え、HDMI入力も備えたディスプレー一体型PCだ。
①Core 7・32GBメモリ・1TB SSDを搭載
インテル Core 7 プロセッサー 240Hと32GBメモリ、1TB PCIe 4.0 SSDを搭載。Microsoft 365 Personal（24カ月版）が付属するほか、Office Home & Business 2024オプションにも対応する。
②93％画面占有率のナノエッジディスプレー
23.8型ナノエッジディスプレイは、画面占有率93％を実現。sRGB 100％の色精度や178°の広視野角、最大100Hz対応のノングレア液晶を採用する。フルHD（1920×1080ドット）表示に対応し、スリムベゼルデザインも特徴だ。
③HDMI入力対応の豊富なインターフェース
HDMI入力とHDMI出力を備え、本体を外部ディスプレーとしても利用可能。Wi-Fi 7やBluetooth 5.4に対応するほか、503万画素ポップアップ式IRカメラ、Windows Hello、USB Type-C、USB Type-A、5W×2ステレオスピーカーも搭載する。
製品スペック
【CPU】インテル Core 7 プロセッサー 240H
【メモリ】32GB DDR5
【ストレージ】1TB PCIe 4.0 SSD
【ディスプレー】23.8型 フルHD（1920×1080）ノングレア液晶（最大100Hz）
【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月版）付属／Office Home & Business 2024オプション対応
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