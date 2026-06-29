いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第193回
24万円以下でRTX 5070・32GBメモリー搭載のゲーミングPC。arkhive「週替りセール」開催中
2026年06月29日 18時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
週替わり・台数限定でBTOパソコンを特価販売
arkhiveでは現在、毎週木曜日更新の「週替りセール」を開催中。対象のBTOパソコンを台数限定の特別価格で販売しており、ハイエンドモデルからコストパフォーマンス重視モデルまで幅広くラインアップする。
セール対象モデルはBTOメニューによるカスタマイズにも対応。今回は、週替りセール対象モデルの中から、おすすめのゲーミングPCを紹介する。
arkhive「今週の週替りセールPC」おすすめの1台
arkhive Gaming Custom GC-A7G57M
269,800円 → 239,800円（週替わり限定セール価格）
「GC-A7G57M」は、Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5070を搭載したゲーミングデスクトップPC。32GBメモリーと1TB PCIe 4.0 NVMe SSDを備える。GeForce RTX 5070はDLSS 4やNVIDIA Studioに対応する。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第192回
トピックスRTX 5060→5060 Tiへの変更が777円。ドスパラのボーナス先取りキャンペーン
-
第191回
トピックスVAIOが期間限定アウトレットセール中。16型ノート「F16」が13万円台
-
第190回
トピックスメモリ32GB化が777円。RTX 4050搭載ガレリアノートが19万円切り
-
第189回
トピックス背面コネクタマザーボード採用。STORMのゲーミングPC「新界2」シリーズ販売中
-
第188回
トピックスメモリ増設がわずか777円。「夏のボーナス先取りキャンペーン」対象のRTX 5070搭載GALLERIAが31万円台
-
第187回
トピックス9800X3DとRTX 5070 Ti搭載のハイエンドPC。週替りセールで10万円引き
-
第186回
トピックス約950gの軽量ボディに32GBメモリ。THIRDWAVEの14型ノートがアウトレット特価
-
第185回
トピックスグラボ強化が777円！ ドスパラ「夏のボーナス先取りキャンペーン」7月3日まで
-
第184回
トピックスドスパラは期間限定で16GB→32GBが777円。RTX 5070搭載モデルもラインアップした
-
第183回
トピックス10万円でここまで揃う。Ryzen 5・16GBメモリ搭載のTHIRDWAVEデスクトップPC
- この連載の一覧へ