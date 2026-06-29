24万円以下でRTX 5070・32GBメモリー搭載のゲーミングPC。arkhive「週替りセール」開催中

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週替わり・台数限定でBTOパソコンを特価販売

arkhiveでは現在、毎週木曜日更新の「週替りセール」を開催中。対象のBTOパソコンを台数限定の特別価格で販売しており、ハイエンドモデルからコストパフォーマンス重視モデルまで幅広くラインアップする。

セール対象モデルはBTOメニューによるカスタマイズにも対応。今回は、週替りセール対象モデルの中から、おすすめのゲーミングPCを紹介する。

arkhive「今週の週替りセールPC」おすすめの1台

arkhive Gaming Custom GC-A7G57M

269,800円 → 239,800円（週替わり限定セール価格）

「GC-A7G57M」は、Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5070を搭載したゲーミングデスクトップPC。32GBメモリーと1TB PCIe 4.0 NVMe SSDを備える。GeForce RTX 5070はDLSS 4やNVIDIA Studioに対応する。