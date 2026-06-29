RTX 5060→5060 Tiへの変更が777円。ドスパラのボーナス先取りキャンペーン

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グラボ変更やメモリ増設がお得な期間限定キャンペーン

ドスパラでは現在、「夏のボーナス先取りキャンペーン」を開催中。対象デスクトップPCでは、GeForce RTX 5060からRTX 5060 Ti 8GBへのグラフィックボード変更を+777円で利用できる。6月19日より追加された特典で、グラフィックボードを低価格でアップグレードできる。

また、対象モデルでは16GB→32GB、8GB→16GBのメモリ増設に加え、650W→750W GOLD電源へのアップグレードも各+777円で利用可能。対象モデルごとに対応するカスタマイズは異なるため、購入前に対象内容を確認しておきたい。

ドスパラ「夏のボーナス先取りキャンペーン」おすすめの1台

GALLERIA XGR5M-R56-GD

基本構成販売価格：219,980円

ドスパラの「GALLERIA XGR5M-R56-GD」は、Ryzen 5 7500FとGeForce RTX 5060を搭載したゲーミングデスクトップPC。16GB DDR5メモリと500GB Gen4 SSDを備え、人気ゲームを快適に楽しめる構成となっている。

本モデルはキャンペーン対象のため、GeForce RTX 5060からRTX 5060 Ti 8GBへのグラフィックボード変更を+777円で利用可能。さらに650W電源も750W GOLD電源へ+777円でアップグレードできるため、価格を抑えながら構成を強化したい人はチェックしたい。