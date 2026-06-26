Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第68回
使うほど満足度が上がる「Nintendo Switch 2 Proコントローラー」質感・重量・静音など満点の出来
2026年06月26日 20時00分更新
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純正品の満足感
「Nintendo Switch 2 Proコントローラー」
Nintendo Switch 2 Proコントローラーは、Switch 2のゲームをより快適に遊ぶためのワイヤレスコントローラーです。Amazonでは現在、9980円で販売されています（6月26日現在）。
さまざまなメーカーから代替コントローラーは販売されていますが、やっぱり【純正品】の満足感は違います。当たり前ですが接続も簡単で、誰でも安心して使用できます。
使用感としては、吸い付くような手触り（グリップ感）や、ボタンを押した時に「カチッ」とも「カコッ」とも鳴らず、静かなのが好みという声が多いですね。筆者も気に入ってます。ずっとコレ使いたい…。
「Nintendo Switch 2 Proコントローラー」の特徴
TVモードで遊ぶなら欲しい一品
大きなモニターにつないで遊ぶなら、やはり手が疲れにくいProコントローラーがオススメです。友人などとパーティーゲームをする際も、Joy-Con 2を分けることなく遊べるので操作しやすくて安心です。
背面ボタンが搭載
初代Switch向けのProコンと違い、本製品では「GL／GRボタン」いわゆる背面ボタンが付いています。ゲームを起動してHOMEボタンを長押しすると出てくる設定画面から簡単にセットアップ可能です。これで「ボタンが足りない」問題も解決ですね。
amiiboを読み込める
Nintendo Switch 2 Proコントローラーは、有線で接続あるいは無線通信しているときでも、amiiboを使用できます。読み込むNFCエリアはコントローラー上部のロゴが目印でわかりやすいです。
まとめ：質感、重量、静音など満点の出来
おすすめしたいのは、「純正コントローラーにこだわりたい人」です。サラサラと手に馴染む質感、長時間持っていても疲れにくい軽さ（約235g）、プレイに熱くなってボタン連打してもうるさくない静音性、コントローラーとしては満点の出来と言えます。
使えば使うほど「買ってよかった」と思えるSwitch 2 Proコン、TVモードメインで遊ぶ人ならきっと後悔しないので、ぜひ購入を検討してみてください。
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