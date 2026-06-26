Ryzen 5＋16GBメモリで8万円台！ ASUSのノートPC「Vivobook Go 15」が日常使いにちょうどいい

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Vivobook Go 15は、ASUSが販売するノートパソコン。Amazon.co.jp限定モデルとして、8万4800円（15％オフ）で販売されています（6月26日現在）。

10万円以下と低価格ながら、日常使いには十分なスペックを搭載。CPUは「AMD Ryzen 5 40」、メモリ16GB／ストレージ512GBとなっています。ブラウジング、動画視聴、オンライン会議などをまとめてこなせる構成です。

15.6型ワイドTFTカラー液晶ディスプレーは、鮮明でクリアなビジュアルを実現。長時間見ても目の疲れを意識しにくい作りとなっています。挟額スリムベゼルデザインのため数値以上に画面を広く感じるのも特徴です。

日常使いに十分な構成

CPUには高い信頼性とスピードを誇るAMD Ryzen 5 40（4コア／8スレッド）を搭載。ウェブサイトの閲覧からファイルの整理、家計簿の記録などの日常使いならサクサクと動かせる、十分なスペックと言えます。

使いやすさを重視した設計

バックグラウンドノイズを軽減し、音声通話をクリアにするAIノイズキャンセリング機能や、セキュリティを意識した物理的なカメラシャッター、ディスプレイを180度ペタンと倒せるレイフラットヒンジなど、ユーザーフレンドリーな設計となっています。

米軍準拠の厳しい耐久テストをクリア

ASUSのノートパソコンは米国軍用規格MIL-STD-810Hに準拠し、業界標準を超える強靭さを誇ります。それでいてコンパクトかつ軽量さも兼ね備え、どこへ持って行っても安心な相棒となるでしょう。

まとめ：安くて必要な機能が揃ってる

おすすめしたいのは、「日常使いのPC」を求めている人です。ウェブ閲覧やレポート作成、調べものなどが主な使い方なら、十分快適に使えます。毎日使うノートPCとして必要な機能が、この価格で揃っている点は魅力ですね。

15.6型と大きめなので作業がしやすく、重量も1.63kgと持ち運びしやすい範囲。じつにちょうどいい、現実的な1台と言えるでしょう。ぜひPCの買い替えなどでご検討ください。