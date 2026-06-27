2023年モデルの50型REGZAが24％オフ。4Kスマートテレビが8万円台前半に

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【Amazonで割引中】REGZA 50型4Kスマートテレビ「50M550M」をチェック！

REGZAの50型4Kスマートテレビ「50M550M」がAmazonで割引対象。参考価格110,000円のところ、24％オフの83,160円で販売中。

最新モデルにこだわらなければ、旧モデルという選択肢もある。Amazonで割引対象となっている「50M550M」は、2023年モデルの50型4Kスマートテレビ。価格重視でテレビを選ぶなら、チェックしておきたいモデルだ。

①レグザエンジンで高画質表示

4K解像度に対応し、映像処理エンジン「レグザエンジン」を搭載。地デジやネット動画など、さまざまなコンテンツを高画質に再現し、50型の大画面で映像を楽しめる。