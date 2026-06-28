結局、毎日着けるのはこういう時計。カシオの腕時計が1,540円

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【Amazonで割引中】カシオ 腕時計「MQ-24-7B2LLJH」をチェック！

カシオの腕時計「MQ-24-7B2LLJH」がAmazonで割引対象。参考価格2200円のところ、30％オフの1540円で販売中。

腕時計は、多機能さだけで選ばれるとは限らない。Amazonで過去1か月に3000点以上購入されているカシオの「MQ-24-7B2LLJH」は、見やすいアナログモデルとして普段使いにぴったりのスタンダードモデル。日常生活用防水も備え、シンプルな腕時計を探しているならチェックしておきたい。

①見やすいアナログ表示

見やすいアナログモデルで、時・分・秒を表示する3針タイプ。時間をひと目で確認しやすい仕様となっている。軽く腕にフィットする薄型ケースを採用するほか、日常生活用防水にも対応する。