Amazonセール情報大紹介！ 第1961回
結局、毎日着けるのはこういう時計。カシオの腕時計が1,540円
2026年06月28日 15時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】カシオ 腕時計「MQ-24-7B2LLJH」をチェック！
カシオの腕時計「MQ-24-7B2LLJH」がAmazonで割引対象。参考価格2200円のところ、30％オフの1540円で販売中。
腕時計は、多機能さだけで選ばれるとは限らない。Amazonで過去1か月に3000点以上購入されているカシオの「MQ-24-7B2LLJH」は、見やすいアナログモデルとして普段使いにぴったりのスタンダードモデル。日常生活用防水も備え、シンプルな腕時計を探しているならチェックしておきたい。
①見やすいアナログ表示
見やすいアナログモデルで、時・分・秒を表示する3針タイプ。時間をひと目で確認しやすい仕様となっている。軽く腕にフィットする薄型ケースを採用するほか、日常生活用防水にも対応する。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1978回
トピックス6万円切りでThinkPad X1 Carbon！第11世代Core i5搭載の整備済み品
-
第1978回
トピックスまだ買える！6万円切りThinkPad X1 Carbon、リユースセール継続中 仕事用モバイルPCを安く狙うなら注目
-
第1962回
トピックス2023年モデルの50型REGZAが24％オフ。4Kスマートテレビが8万円台前半に
-
第1961回
トピックスOfficeは買い切り派！「Home & Business 2024」がAmazonで6％オフ／スマイル Sale
-
第1959回
トピックスOffice付きCopilot+ PC。Zenbook 14 OLEDがAmazonで7％オフ
-
第1958回
トピックスAmazonタイムセールで13万円台。HDMI入力搭載のASUS 23.8型一体型PC
-
第1956回
トピックス20万円切り、Core Ultra 7・32GBメモリ搭載「HP OmniBook 5 16-af」が9％オフ
-
第1955回
トピックス11万円切りで16GBメモリ・512GB SSD・Office2年分付き。ASUSの15.6型ノートが特価
-
第1954回
トピックスソニーのノイキャンが13,700円。最大約30時間再生が可能な完全ワイヤレスイヤホン「WF-C710N」
-
第1953回
トピックス天井から風、この価格ならアリ。山善の小型シーリングファンライトが5,880円
- この連載の一覧へ