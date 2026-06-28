Amazonセール情報大紹介！ 第1960回
昼でも暗い？ 温度上昇を抑えるコールマンのダークルームテントが35％オフ
2026年06月28日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】コールマン テント「ツーリングドームエアー DARKROOM」をチェック！
コールマンのテント「ツーリングドームエアー DARKROOM」がAmazonタイムセール対象。参考価格30,580円のところ、35％オフの19,815円で販売中。
夏のキャンプでは、暑さへの備えもテント選びのポイントになる。コールマンの「ツーリングドームエアー DARKROOM」は、日光を90％以上遮断するダークルームテクノロジーを採用し、テント内の温度上昇を抑制する。暑い時期のキャンプで注目したい機能のひとつだ。
①日差しを90％以上遮断するダークルーム
ダークルームテクノロジーを採用し、日光を90％以上遮断。テント内の温度上昇を抑制するほか、上部には採光用クリアウィンドウも備える。2～3人用で、本体サイズは約345×210×120cm。夏場のキャンプを意識した仕様となっている。
②前室とベンチレーションで快適性に配慮
高さのあるフロントポールにより、荷物も置ける広い前室スペースを確保。テント上部にはベンチレーションを備え、温まった空気を排出して蒸れにくく、結露を低減する。別売のリバーシブルファンベンチレーションにも対応する。
③一人でも設営しやすいツーリングドーム
インナーテントのフックをポールへ掛ける構造を採用し、メインポール片側はポケットタイプで一人でも設営しやすい仕様。収納サイズは約φ21×49cm、重量は約5.9kg。
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