Office付きCopilot+ PC。Zenbook 14 OLEDがAmazonで7％オフ

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【Amazonで割引中】ASUS ノートPC「Zenbook 14 OLED（UX3405CA-TU7161BLWS）」をチェック！

ASUSの「Zenbook 14 OLED（UX3405CA-TU7161BLWS）」がAmazonでノートPC割引対象。参考価格279,800円のところ、7％オフの259,800円で販売中。

仕事や学業で使うノートPCは、CPUだけでなく、Officeの有無やディスプレーなども比較ポイントになる。本製品は、Office搭載のCopilot+ PCで、14型有機ELタッチディスプレーを採用。AI対応ノートPCを比較しているなら候補に加えたい。

①Office搭載のCopilot+ PC

Office Home & Business 2024とMicrosoft 365 Basic（1年間使用権）が付属するCopilot+ PC。CPUにはIntel Core Ultra 7 255HとIntel AI Boost（NPU）を搭載し、Windows 11 Homeを採用する。

②有機ELタッチディスプレーを採用

14.0型の有機ELタッチディスプレーを採用。解像度は1920×1200ドット、アスペクト比は16:10で、ブルーライト軽減機能にも対応する。

③モバイル利用を支える装備

約1.28kgの本体に75Whバッテリーを搭載し、Type-C急速充電にも対応。Thunderbolt 4（Power Delivery対応）×2、HDMI、USB 3.2 Type-Aを備えるほか、Wi-Fi 7やBluetooth 5.4、顔認証対応IRカメラも搭載している。

製品スペック

【CPU】Intel Core Ultra 7 255H

【メモリ】16GB LPDDR5X

【ストレージ】1TB PCIe 4.0 SSD

【ディスプレー】14.0型 有機EL（1920×1200ドット、16:10）