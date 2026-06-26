濡れた道でもビビらない！ ミズノのGORE-TEX搭載シューズがセール中

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ミズノの「ウエーブヌー GTX」は、雨の日も歩く気満々の人に向けた、頼れるウォーキングシューズです。GORE-TEX搭載で水の侵入を抑えつつ、靴の中のムレも逃がしやすい仕様。Amazonにて28%OFFの13,422円で販売されています（6月26日現在）。

アウトドアテイストの力強いアッパーデザインに機能性を融合させた高機能シューズ。柔らかさと反発性に優れたミッドソール素材「MIZUNO ENERGY」を採用するなど、ミズノ独自の機能性をふんだんに搭載したトレイルランニングのソールが快適な歩行をサポートします。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

ミズノ ウエーブヌー GTXの特徴

雨の日の靴選びをラクにするGORE-TEX

GORE-TEX搭載で、防水性とムレにくさを両立。急な雨、濡れた歩道、旅行先の悪天候でも、スニーカー感覚で履きやすいのが魅力です。

濡れた路面でも歩きやすいWgrip

アウトソールにはミズノ独自のWgripを採用。雨上がりの駅前やコンビニの床など、ちょっとヒヤッとする場面で足元を支えてくれます。

3E相当でゆったり履ける幅広設計

3E相当のワイド設計なので、足幅が気になる人にも合わせやすい一足。長めに歩く日や旅行用の靴としても選びやすいモデルです。

まとめ：雨の日だけではもったいない！

参考価格：18,700円

現在の価格：13,422円［28%OFF］

「ミズノ ウエーブヌー GTX」をおすすめしたいのは、通勤にも休日にも「雨だから今日は靴をどうしよう」と悩んでしまう人です。革靴では濡れる、普通のスニーカーでは心細い、長靴は大げさ。そんな日にぴったりです。

3E相当の幅広設計なので、細身のスニーカーで足が窮屈になりがちな人にも試しやすいモデル。抗菌防臭Meshインソールは取り外し可能で、汗をかく季節や旅行後の手入れもしやすいのがうれしいところ。雨の日だけではもったいない、普段の歩きまで任せたくなるミズノの実用派です。

なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。