Amazonタイムセールで13万円台。HDMI入力搭載のASUS 23.8型一体型PC

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【Amazonタイムセール】ASUS 23.8型一体型PC「V400 AiO V440VAK-BPC199W」をチェック！

ASUSの23.8型一体型PC「V400 AiO V440VAK-BPC199W」がAmazonタイムセール対象。参考価格144,800円のところ、5％オフの137,560円で販売中。

一体型PCは、画面とパソコンをひとつにまとめた構成が特徴だ。本製品は23.8型ディスプレーを採用し、HDMI入力も搭載するモデル。ポップアップ式IRカメラやWi-Fi 7なども備えている。

①画面にもこだわった23.8型ディスプレー

23.8型フルHDディスプレーは100Hz表示に対応し、93％の画面占有率を実現したNanoEdgeデザインを採用。sRGB100％や178°広視野角、ノングレア仕様にも対応しており、ディスプレーの仕様も充実している。

②HDMI入力を備えた接続性

HDMI入力とHDMI出力を搭載するほか、USB Type-C（Gen1）×1、USB Type-A（Gen1）×3、USB2.0×1を装備。Wi-Fi 7やBluetooth 5.4にも対応し、ネットワーク機能や接続性も備えている。

③ポップアップ式IR Webカメラを搭載

503万画素のポップアップ式IR Webカメラを採用し、Windows Helloに対応。5W＋5Wステレオスピーカーやアレイマイクを内蔵するほか、Dolby AtmosやAIカメラ機能にも対応している。

製品スペック

【CPU】Core 5 210H

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB PCIe 4.0 NVMe SSD

【ディスプレー】23.8型 フルHD（1920×1080）、100Hz、ノングレア