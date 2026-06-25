ゲームも動画編集もできる頼れる“刀”！ 毎日使える本気ノートPC「Katana 15 HX B14W」がセール中

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MSI Katana 15 HX B14Wは、高いパフォーマンスを発揮するゲーミングノートパソコン。Amazon.co.jpでは、28万9800円（6％オフ）で販売されています。参考価格30万9800円からは、2万円ぶんお買い得（6月25日現在）。

スペックはインテル Core i7 プロセッサー 14650HXとGeForce RTX 5070を搭載し、メモリ32GB／ストレージ1TBと十分な性能。リフレッシュレートが最大165Hz対応のため、動きの激しいゲームでも滑らかな映像を表示できます。

USBポートが計4つあり、キーボード、マウス、液晶モニターなどさまざまなデバイスを接続可能。デスクトップPC並のゲーミング環境も構築できるなど、実用性と利便性を両立しています。

美しく滑らかなディスプレー

ディスプレーは2560×1440の高解像度を誇るWQHDサイズ。毎秒165回の映像切り替え（リフレッシュレート）に対応し、美しく滑らかな映像を表示します。

有線レベルの安定感

有線LANと同等レベルの高速かつ安定したネットワーク環境を提供する「Wi-Fi 6E」を標準搭載。動きの激しい格闘ゲームでも、ラグを感じることなくプレイできます。

強力な冷却ファンを内蔵

CPUとGPUを効率的に冷却するため、熱を素早く移動する5本のヒートパイプと2基の冷却ファンを搭載した内蔵クーラー「Cooler Boost 5」を採用。高負荷なゲームでも高いパフォーマンスを安定して発揮します。

まとめ：これぞゲーミングPC

おすすめしたいのは、「持ち運べるゲーミングPC」を求める人です。少し前のデスクトップ級スペックでありながら、重量は約2.4kg。15.6インチの大型ディスプレーで、場所を選ばず高品質なゲームを遊べます。

キーボードはLEDカラーのカスタマイズも可能なRGBバックライト内蔵。“これぞゲーミングPC”という煌びやかなネオンはユーザーの気分を盛り上げてくれます。テンキー付きなのでゲーム以外の作業にも幅広く使えるのもポイント。

普段使いもできる「ちょっとリッチなノートPC」として奮発してみるのも良い選択肢と言えるでしょう。ぜひご検討ください。