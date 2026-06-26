Office 2年付きCopilot+ PC、13インチSurface Laptopが16万円台

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【Amazonで割引中】マイクロソフト「Surface Laptop 13インチ（EP2-30351）」をチェック！

マイクロソフトの「Surface Laptop 13インチ（EP2-30351）」がAmazonで割引対象。参考価格179,080円のところ、8％オフの165,051円で販売中。

AI対応のノートPCが増え、選ぶ基準も変わりつつある。また、仕事や学業で使うなら、新しい機能だけでなく、Officeの有無も気になるところ。「Surface Laptop 13インチ（EP2-30351）」は、Office 2年付きのCopilot+ PC。これからノートPCを選ぶなら、一度チェックしておきたいモデルだ。

①AI機能を利用できるCopilot+ PC

Snapdragon X PlusとQualcomm Hexagon NPU（46TOPS）を搭載したCopilot+ PC。Windows Studio エフェクトに対応し、自動フレーミングやアイコンタクト、ポートレートブラー、ポートレートライトなどの機能を利用できる。16GBメモリと512GBストレージも備える。

②Office付きですぐ使える構成

Microsoft 365 Personal（24か月版）を利用できるほか、Office Home & Business 2024オプションも用意。Windows 11 Homeを搭載し、XboxアプリやPC Game Pass 30日試用版も利用できる。

③13インチタッチディスプレーを採用

13インチのPixelSenseタッチスクリーンは、1920×1280ドット、縦横比3:2に対応。約1.22kgの本体に加え、ローカル動画再生で最大23時間のバッテリー駆動に対応。USB-C×2、USB-A、3.5mmヘッドホンジャックも搭載する。

製品スペック

【CPU】Snapdragon X Plus（8コア）

【メモリ】16GB LPDDR5x

【ストレージ】512GB UFS

【ディスプレー】13インチ PixelSenseタッチスクリーン（1920×1280ドット、3:2）

【Office】Microsoft 365 Personal（24か月版）対応／Office Home & Business 2024オプション付