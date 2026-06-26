Amazonセール情報大紹介！ 第1951回
Office 2年付きCopilot+ PC、13インチSurface Laptopが16万円台
2026年06月26日 15時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】マイクロソフト「Surface Laptop 13インチ（EP2-30351）」をチェック！
マイクロソフトの「Surface Laptop 13インチ（EP2-30351）」がAmazonで割引対象。参考価格179,080円のところ、8％オフの165,051円で販売中。
AI対応のノートPCが増え、選ぶ基準も変わりつつある。また、仕事や学業で使うなら、新しい機能だけでなく、Officeの有無も気になるところ。「Surface Laptop 13インチ（EP2-30351）」は、Office 2年付きのCopilot+ PC。これからノートPCを選ぶなら、一度チェックしておきたいモデルだ。
①AI機能を利用できるCopilot+ PC
Snapdragon X PlusとQualcomm Hexagon NPU（46TOPS）を搭載したCopilot+ PC。Windows Studio エフェクトに対応し、自動フレーミングやアイコンタクト、ポートレートブラー、ポートレートライトなどの機能を利用できる。16GBメモリと512GBストレージも備える。
②Office付きですぐ使える構成
Microsoft 365 Personal（24か月版）を利用できるほか、Office Home & Business 2024オプションも用意。Windows 11 Homeを搭載し、XboxアプリやPC Game Pass 30日試用版も利用できる。
③13インチタッチディスプレーを採用
13インチのPixelSenseタッチスクリーンは、1920×1280ドット、縦横比3:2に対応。約1.22kgの本体に加え、ローカル動画再生で最大23時間のバッテリー駆動に対応。USB-C×2、USB-A、3.5mmヘッドホンジャックも搭載する。
製品スペック
【CPU】Snapdragon X Plus（8コア）
【メモリ】16GB LPDDR5x
【ストレージ】512GB UFS
【ディスプレー】13インチ PixelSenseタッチスクリーン（1920×1280ドット、3:2）
【Office】Microsoft 365 Personal（24か月版）対応／Office Home & Business 2024オプション付
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1978回
トピックス6万円切りでThinkPad X1 Carbon！第11世代Core i5搭載の整備済み品
-
第1978回
トピックスまだ買える！6万円切りThinkPad X1 Carbon、リユースセール継続中 仕事用モバイルPCを安く狙うなら注目
-
第1961回
トピックスOfficeは買い切り派！「Home & Business 2024」がAmazonで6％オフ／スマイル Sale
-
第1950回
トピックスAmazon限定は8GB→16GB。ASUS「Vivobook Go 15」が8万円台
-
第1949回
トピックス出かける前の「あれどこ？」対策に。山崎実業のトレー付き傘ホルダー
-
第1948回
トピックス見た目はヘッドホン。でも耳はふさがない。NTT技術搭載の「nwm ONE」
-
第1947回
トピックス暑くなったら外す、寒くなったら足す。コールマンのマルチレイヤー寝袋が26％オフ
-
第1946回
トピックス本日までAmazonで3.4万円引き。Office付きのNEC「LAVIE N15」が11万円台
-
第1945回
トピックスOffice 2年分と出張修理付き。それでも9万円台のDell 15.6型ノート
-
第1944回
トピックスみんなと同じじゃない。それがいい、Snapdragon 8+ Gen 1搭載のNothing Phone(2)が8万円台
- この連載の一覧へ