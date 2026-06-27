20万円切り、Core Ultra 7・32GBメモリ搭載「HP OmniBook 5 16-af」が9％オフ

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【Amazonで割引中】HP ノートPC「OmniBook 5 16-af（BF8J1PA-AAAA）」をチェック！

HPのノートPC「OmniBook 5 16-af（BF8J1PA-AAAA）」がAmazonで割引対象。過去価格219,800円のところ、9％オフの199,800円で販売中。

20万円前後のノートPCなら、構成にはできるだけ妥協したくない。HPの「OmniBook 5 16-af（BF8J1PA-AAAA）」は、Core Ultra 7と32GBメモリ、1TB SSDを搭載した16型タッチ対応モデル。同価格帯のノートPCを比較しているなら、チェックしておきたい。

①Core Ultra 7・32GB・1TBを組み合わせた構成

Core Ultra 7プロセッサーと32GBメモリ、1TB SSDを搭載。Windows 11 Homeやインテル グラフィックスも備え、Microsoftが提供するCopilotも利用できるAI PC。メモリやストレージ容量まで充実した仕様もポイントだ。

②16型WUXGAタッチディスプレーを採用

16.0型WUXGA（1920×1200ドット）のIPSタッチディスプレーを採用。16:10アスペクト比や300nitの輝度、最大1677万色表示に対応し、16型の大画面でタッチ操作が行える。

③テンキー付きフルサイズキーボードを搭載

テンキー付きフルサイズバックライトキーボードを採用。Wi-Fi 6EやBluetooth 5.3に対応するほか、最大19時間のバッテリー駆動時間を備える。さらに、1年間の引き取り修理サービスと使い方サポートも付属する。

製品スペック

【CPU】インテル Core Ultra 7 プロセッサー 255U

【メモリ】32GB LPDDR5x

【ストレージ】1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD

【ディスプレー】16.0型 WUXGA（1920×1200ドット）IPSタッチディスプレー