Amazonセール情報大紹介！ 第1956回
20万円切り、Core Ultra 7・32GBメモリ搭載「HP OmniBook 5 16-af」が9％オフ
2026年06月27日 20時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】HP ノートPC「OmniBook 5 16-af（BF8J1PA-AAAA）」をチェック！
HPのノートPC「OmniBook 5 16-af（BF8J1PA-AAAA）」がAmazonで割引対象。過去価格219,800円のところ、9％オフの199,800円で販売中。
20万円前後のノートPCなら、構成にはできるだけ妥協したくない。HPの「OmniBook 5 16-af（BF8J1PA-AAAA）」は、Core Ultra 7と32GBメモリ、1TB SSDを搭載した16型タッチ対応モデル。同価格帯のノートPCを比較しているなら、チェックしておきたい。
①Core Ultra 7・32GB・1TBを組み合わせた構成
Core Ultra 7プロセッサーと32GBメモリ、1TB SSDを搭載。Windows 11 Homeやインテル グラフィックスも備え、Microsoftが提供するCopilotも利用できるAI PC。メモリやストレージ容量まで充実した仕様もポイントだ。
②16型WUXGAタッチディスプレーを採用
16.0型WUXGA（1920×1200ドット）のIPSタッチディスプレーを採用。16:10アスペクト比や300nitの輝度、最大1677万色表示に対応し、16型の大画面でタッチ操作が行える。
③テンキー付きフルサイズキーボードを搭載
テンキー付きフルサイズバックライトキーボードを採用。Wi-Fi 6EやBluetooth 5.3に対応するほか、最大19時間のバッテリー駆動時間を備える。さらに、1年間の引き取り修理サービスと使い方サポートも付属する。
製品スペック
【CPU】インテル Core Ultra 7 プロセッサー 255U
【メモリ】32GB LPDDR5x
【ストレージ】1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD
【ディスプレー】16.0型 WUXGA（1920×1200ドット）IPSタッチディスプレー
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