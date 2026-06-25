Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第65回
肌への優しさで選ぶならコレ ブラウンの電気シェーバー「シリーズ9 SPORT+ 9320s」が3万円台に
2026年06月25日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
高性能かつお手頃価格
「シリーズ9 SPORT+ 9320s」
ブラウンの「シリーズ9 SPORT+ 9320s」は、ドイツ発祥の電気シェーバーです。Amazonでは、3万7800円（10％オフ）などで販売されています（6月25日現在）。
本製品は“肌へのやさしさ”に定評のあるブラウン製電気シェーバーの2025年モデル。高性能なシリーズ9の特徴はそのままに、お手軽に使えるよう価格を抑えたエントリーモデルとなります。
ヘッドはコンパクトで、アゴ下への密着度もぴったり。特許技術の極薄網刃により、肌下-0.01mmのヒゲまでカット。“夕方ヒゲゼロ”を謳います。
「シリーズ9 SPORT+ 9320s」の特徴
40°密着スイング
アゴ下でもピッタリ吸い付くコンパクトヘッドを採用。肌を守りながら肌下-0.01mmのヒゲをカットするので、剃り残しなく夕方になってもヒゲが生えてきません。
肌に合わせてパワーを調整
本体に搭載された人工知能により、ヒゲに合わせたパワー調整を行います。深剃りしても肌をむやみに傷つけなくて済むので安心です。
LEDディスプレイで状態を確認
手元のディスプレイで替刃の交換サインやバッテリー残量などがひと目でわかるのも嬉しいポイント。替刃は約1年半ごとに替えればいいので、長く使えます。
まとめ：キレイに剃れてコスパ◎
おすすめしたいのは、「バランスの良い電気シェーバー」を探している人です。性能と値段がピンキリの電気シェーバーですが、本製品は信頼のあるブランド品から出たエントリーモデルのため、バランスが非常によくなっています。
高性能かつ手の届きやすいモデルの「シリーズ9 SPORT+ 9320s」。この機会に購入を検討してみては。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第64回
トピックスiPad、コスパで選ぶならこのモデル一択！ 「iPad (A16、11インチ)」は安い・速い・軽いの三拍子が揃った万能タブレット
-
第63回
トピックス「Forza Horizon 6」で走るならコレ！ 静かで滑らかなThrustmaster「T300 RS GT」がお買い得
-
第62回
トピックス雨の日の足元、これで安心！ メレルのゴアテックスシューズが街履きに便利
-
第61回
トピックス10万9800円でRyzen 7＋Office付きはアツい！ 14型ノートPC「IdeaPad Slim 3」が狙い目
-
第60回
トピックス「Forza Horizon 6」をやるならハンコンも欲しい！ Logicoolの高級モデルが本気すぎる
-
第59回
トピックス過去最高傑作の声も！ 「パワフルプロ野球2026-2027」が6940円と安い！
-
第58回
トピックス10万円以下で“ちゃんと使える”ノートPCが欲しい人へ！ Ryzen 7搭載の15.6型Vivobook
-
第57回
トピックス「Forza Horizon 6」をLogicoolのハンドルコントローラーで楽しむ優雅な時間、めっちゃいい……
-
第56回
トピックス梅雨の時期に持っておきたい！ 「濡れない、歩きやすい」アディダスのゴアテックスシューズがセール中
-
第56回
トピックス学生にも社会人にも十分すぎる！ Dellの15.6型ノートPCが27％オフ
- この連載の一覧へ