肌への優しさで選ぶならコレ ブラウンの電気シェーバー「シリーズ9 SPORT+ 9320s」が3万円台に

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ブラウンの「シリーズ9 SPORT+ 9320s」は、ドイツ発祥の電気シェーバーです。Amazonでは、3万7800円（10％オフ）などで販売されています（6月25日現在）。

本製品は“肌へのやさしさ”に定評のあるブラウン製電気シェーバーの2025年モデル。高性能なシリーズ9の特徴はそのままに、お手軽に使えるよう価格を抑えたエントリーモデルとなります。

ヘッドはコンパクトで、アゴ下への密着度もぴったり。特許技術の極薄網刃により、肌下-0.01mmのヒゲまでカット。“夕方ヒゲゼロ”を謳います。

40°密着スイング

アゴ下でもピッタリ吸い付くコンパクトヘッドを採用。肌を守りながら肌下-0.01mmのヒゲをカットするので、剃り残しなく夕方になってもヒゲが生えてきません。

肌に合わせてパワーを調整

本体に搭載された人工知能により、ヒゲに合わせたパワー調整を行います。深剃りしても肌をむやみに傷つけなくて済むので安心です。

LEDディスプレイで状態を確認

手元のディスプレイで替刃の交換サインやバッテリー残量などがひと目でわかるのも嬉しいポイント。替刃は約1年半ごとに替えればいいので、長く使えます。

まとめ：キレイに剃れてコスパ◎

おすすめしたいのは、「バランスの良い電気シェーバー」を探している人です。性能と値段がピンキリの電気シェーバーですが、本製品は信頼のあるブランド品から出たエントリーモデルのため、バランスが非常によくなっています。

高性能かつ手の届きやすいモデルの「シリーズ9 SPORT+ 9320s」。この機会に購入を検討してみては。

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