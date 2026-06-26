Amazonセール情報大紹介！ 第1955回
11万円切りで16GBメモリ・512GB SSD・Office2年分付き。ASUSの15.6型ノートが特価
2026年06月26日 21時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS 15.6型ノートPC「Vivobook Go 15（E1504FA-R5165BLSAM）」をチェック！
ASUSの15.6型ノートPC「Vivobook Go 15（E1504FA-R5165BLSAM）」がAmazonタイムセール対象。過去価格129,800円のところ、15％オフの109,800円で販売中。
ノートPCは価格を抑えるほど、メモリやストレージ、付属ソフトなど、どこかを割り切った構成になりやすい。「Vivobook Go 15」は、16GBメモリや512GB SSD、Microsoft 365 Personal（24カ月版）を備えるAmazon.co.jp限定モデル。11万円切りながら、欲しい条件を押さえた構成だ。
①16GBメモリとOffice付き
Amazon.co.jp限定モデルとして、16GB LPDDR5メモリに加え、Microsoft 365 Personal（24カ月版）を搭載。標準モデルとは異なる構成を採用しており、メモリ容量や付属ソフトを含めた構成が特徴となっている。
②Ryzen 5と512GB SSDを搭載
AMD Ryzen 5プロセッサと512GB NVMe SSDを搭載。Windows 11 Homeを採用し、グラフィックスにはCPU内蔵のAMD Radeonグラフィックスを備える。
③15.6型ノングレア液晶を採用
15.6型フルHD（1920×1080ドット）のノングレア液晶を採用。テンキー付き日本語キーボードやプライバシーシャッター付きWebカメラを備えるほか、Wi-Fi 6EやBluetooth 5.3、USB Type-CやHDMIなどにも対応する。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 5プロセッサ
【メモリ】16GB LPDDR5
【ストレージ】512GB NVMe SSD
【ディスプレー】15.6型 フルHD（1920×1080ドット）ノングレア液晶
【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月版）
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